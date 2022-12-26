陳奕迅慘住過Lonely Christmas　工作人員一個舉動勁窩心

陳奕迅（Eason）入行多年，首次於紅館過聖誕開演唱會，因為有20多場演出，防疫上要非常小心，所以他除了往返紅館演出場地，基本上連休息日子，也是一個人留於酒店足不出戶，除了演出數小時接觸觀眾及小量工作人員之外，所以今年他過了一個Lonely Christmas（孤單聖誕）。

一班工作人員特別為他安排了驚喜，在他不察覺時，把他的座駕布置了聖誕裝飾，於停車場接他返回紅館開工時，嚇他一大跳，Eason笑說：「嘩！年紀大心血少，搞咩你哋，我今日好攰...我架車...」當車門打開時，影片中見Eason直頭呆了，跟住笑住上車。路上仍處於剛睡醒狀態，聽着車中小聖誕樹發出的《蒸糕Bell》，忍不住投訴：「搞咁多嘢，又要我扶住棵聖誕樹...不過都係好嘅....哈哈。」

當他上台採排時間，舞台上突然響起的不是他熟悉的音樂而是聖誕歌，Eason最初是扁一扁嘴，一臉迷惘，這時見所有dancers向他衝過來，一齊又跳又唱唱誕歌，祝他聖誕快樂，再送上過百工作人員一起簽名的大聖誕卡。沒料到有此一招，他最初不懂反應，之後才說：「多謝多謝...我係咁...唔好理我...我裏面好開心.....感動...」繼而他續一隔空飛吻Dancers：「好多謝你哋，因為你哋，我本來好攰，依家又突然充滿力量！yea！hoo！」

除了大聖誕卡外，其實大家還送了一條影片給他，裏面收錄了這13晚來看騷的圈中好友看騷後想對他說的話，叫他加油，又有觀眾看騷後的感受，希望他藉此再得到更多能量，為餘下來12場繼續帶給大家精彩的演出。

獲得注滿力量後，Eason昨晚（25日）讓全場觀眾high爆，整晚氣氛都是歡樂又熱烈，莫文蔚跟老公媽媽、鄭融等來捧場，來到Talk位，他又再送上兩首清唱聖誕歌給大家，令全場充滿節日氣氛。安歌環節他選唱了《後台》，百多位後台工作人員一起上台，站在他後面一起為他打氣，場面溫馨。安歌過後觀眾又是不肯離場，昨晚更離譜，基本上離座的人不到幾十人，全部觀眾都座於位上不肯離開，狂叫安歌，Eason再度出場：「我今晚醒呀，預咗你哋賴皮，哈哈哈，我費事換衫，最多一陣着住走。」觀眾大叫了一晚的《Lonely Christmas》亦終於恨到：「雖然呢首歌唔應景，一啲都唔應景，但既然你哋想落番谷底，我咪帶你返落去囉！」然後獻唱了《Lonely Christams 》再跟大家說 : 「I Wish You The Best Christmas Ever，多謝你哋！」

散場後，幾百觀眾圍於紅館後台不肯散去，Eason離開時，歌迷為他大唱聖誕歌，他亦開心滿場飛跟觀眾再次道再見才返回酒店度過他的Lonely Christmas。