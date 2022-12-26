球王美斯老婆火辣跳舞　2層高豪宅曝光擁極大草地花園

球王美斯（Lionel Messi）早前帶領阿根廷贏得世界盃，凱旋回到阿根廷後受到國家級歡迎，受盡全球讚賞，而他球場外最為人稱道的是，他對9歲便相識的青梅竹馬老婆Antonela Roccuzzo專一及深情，贏得世界盃與老婆擁吻，成為佳話！

昨日（25日）迎來聖誕節，美斯與家人低調慶祝，他上載一家五口在聖誕樹前的合照，又拍下老婆Antonela在家中歎酒、輕鬆跳舞的片段，她穿上露肩紅色露腰緊身裙，大晒Big爆身材，完全不似三子之母。她對住鏡頭淺笑冧暈球王。美斯之後上載同一條片Tag埋老婆，以心心眼發文，大放閃光彈！而片中亦曝光了美斯居住的2層高豪宅，簡約白色設計配以落地玻璃，更有一片大草地，供美斯及3個仔自由活動練波，花園擺有梳化，一家人坐在戶外輕鬆飲酒睇日落，非常寫意。

有傳美斯轉會到巴黎聖日耳門後，已落戶巴黎一座百年城堡玫瑰宮，價值4,800萬歐元，甚至連前法國總統戴高樂都住過。據知，美斯已為退役做好打算，在家鄉阿根廷買了一塊地皮，準備建造一座供自己和家人居住的超級豪宅，計劃擁有25個房間，以及一個可以容納15輛車的車庫，一層是遊戲室、一個奧運會式的游泳池，以及家庭影院。

其實美斯早於2020年接受日本電視台訪問時，曾罕有曝光位於西班牙巴塞隆拿的豪宅，除了有超大客廳、廚房，還有大型私人游泳池，被椰子樹包圍，如同在五星級酒店夏日度假，更有「金」庫擺有他在在歐洲金靴獎得到的金鞋獎，以及球衣室。