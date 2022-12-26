周嘉洛認落基吧　唔怕被誤會性取向

藝人周嘉洛今日（26日）現身會展擔任活動嘉賓，談到近年廣告工作漸多是否豬籠入水？他說：「我都想呀！不過年尾活動係多咗，大家玩吓遊戲係開心嘅。（年尾係咪已經排滿晒？）其實我仲有好多檔期㗎，哈哈。」問到有否買禮物獎勵自己過去一年辛勞？他直言首先想買大屋給媽媽：「想阿媽住得舒服啲，諗住800尺左右，2個人夠晒住。（唔使預將來結婚？）係喎，將來結咗婚生埋B又未必夠，哈哈。」他笑言搵多了也未必追得上物價上漲，正考慮有空閒時便會學習投資。

談到聖誕節目，他指剛巧幾天也有拍攝工作：「幾日都有廠景，都好開心成班聚埋一齊，有交換禮物，同埋咁啱係拍落Club劇情，大家都可以較輕鬆啲。（你之前畀人拍到落基吧玩喎？）過咗去嘅唔好再提啦，哈哈！其實我人生只係落過一次就畀你哋見到。」他解釋當日是為慶祝《痞子殿下》成功打入《萬千星輝頒 獎典禮2022》中「最佳劇集」10強，所以一班劇中拍檔包括緋聞女友陳瀅等齊齊落吧慶祝，問到身為靚仔有否被在場人士手多多抽水？他笑謂：「靚仔過我嘅大有人在啦。（發掘到新市場？）就算唔去任何性取向嘅吧，我嘅市場一樣咁闊。（怕唔怕有人誤會你性取他？）唔會，社會咁Open，我一直都鍾意女仔㗎，哈哈。」