家居上網新方案　打造零死角Wi-Fi

雖然本地寬頻發展成熟，但屋愈大Wi-Fi死角愈多，最近SmarTone Solutions夥拍TP-Link合作推出「All-in-One 網絡解決方案」，為用戶提供無縫Wi-Fi覆蓋，無論住宅定中小企都裝得！

這個「All-in-One 網絡解決方案」以「3合1網絡控制器」為中心，集路由器、交換機及網絡控制器於一身，支援最新Wi-Fi 6E及日後面世的Wi-Fi 7無線網絡連接技術。SmarTone Solutions會為單位預先安裝以上控制器及各式無線接入點AP以減少網絡死角，其中AP就有入牆式EAP650-Wall或天花式EAP690E等款式選擇，前者長闊只有86 × 86mm， 可如燈掣般嵌入牆壁；後者外形則似足燈飾，支援最多2,000個用戶同時連接。

同場加映︰5G路由器

OPPO除咗手機，也有網絡產品。最近到港這款5G CPE T2是一款5G路由器，集5G網絡連接、Mesh功能及Wi-Fi 6無線路由器於一身，插入5G SIM卡即能透過有線或無線網絡分享5G連線。搭載Snapdragon X62 5G芯片，支持SA/NSA雙模5G和全球主流頻段，並支援低頻700MHz + 900MHz，穿透力強，適合室內使用。