葉巧琳隻貓胃病要照顧　搞到冇得去旅行

歌手葉巧琳（Mischa），Michael C和安俊豪今日（26日）出席工展會活動，Mischa表示聖誕節和數十名圈外朋友開派對，斥資在網上買衫扮鹿：「因為係全身衫，着咗都幾熱，其他朋友就扮聖誕老人或者精靈，都好好玩，因為有小朋友在場，所以唔係玩得好夜就散水。」

問到可趁假期出外旅遊？她無奈謂不能離港：「因為屋企隻貓腸胃病，試過一日嘔5次，男友又唔識餵貓食藥，所以唔可以去旅行。」雖然有旅行癮，但覺得貓咪更重要，放工後都忙於照顧貓貓，她說：「為咗貓咪嘅健康，我係整生肉糧佢哋食，工序都多，我個雪櫃大半個冰格都係放佢哋啲生肉糧。」

安俊豪帶媽咪到場，不過兩母子兵分兩路，阿仔上台唱歌搵錢，媽咪則到攤位掃貨使錢，他說：「媽咪係工展會Fans，帶埋購物車嚟呢度起碼3次執平貨。」他又開心謂市道復甦，12月已接了3個商演，有5位數字酬勞，夠錢泰籍帶媽咪返泰國歎世界：「玩5日，我安排好晒所以嘢，酒店、食宿及交通全部都係豪華享受。」

Michael C聖誕節時帶兩隻狗出動：「我係狗奴，帶兩隻貴婦狗睇燈飾同打卡。」他又開心謂終於有商演工作，可以賺生活費之餘，又可跟樂迷近距離接觸：「我出道時撞正疫情，因為禁緊關係，3年嚟只可以喺網上唱歌，但依家就有酒吧騷唱，仲多咗活動，可以現場唱歌畀大家聽。」