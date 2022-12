視帝馬德鐘24歲兒子馬在驤(Xiang)盡得爸爸高大型仔基因,擁有身高逾1米90嘅模特兒身材,讀書同游水一樣好犀利,留學澳洲嘅佢今年獲得機械工程一級榮譽學士學位,於影畢業相時好肉緊錫同性友人,更被對方稱為男友,由於當時佢同美國女友分手冇耐,因而惹來轉「基」 疑雲,之後馬德鐘為兒子澄清表示「純屬笑話一則」!

尋日(25日)趁住聖誕節,馬在釀喺社交網公開新戀情,與新女友於聖誕樹下情深對望,力證唔係同性戀!原來佢同新歡好早就相識,佢上載佢哋3年前後合照,當時一齊喺屋內玩自拍,呢次仲擺番同一個甫士,女友着上Deep V衫大晒「胸」器,相當火辣,佢留言:「3 years don't be changing much 2019 vs 2022」。