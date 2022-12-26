錯過尾班車　過夜超狂野

香港交通便利，就算玩到通宵都唔怕冇車返屋企，不過喺日本就唔同，的士收費貴都飛起，所以錯過尾班車就只好租酒店過夜。而日本AV界將呢個現象拍成「終車系列」，講述男女主角搭唔到尾班車而結緣，更演變成狂野縱慾之夜！

加班有高潮

由Kawaii出品嘅《錯過尾班車，去了女同事家中一夜高潮》中，大雄同靚女同事新井里真一齊留喺公司加班，當佢哋完成工作後，發現尾班車已經開走咗，好彩里真住喺公司附近，於是叫大雄去佢屋企過夜。估唔到真妹唔單止親切隨和，仲相當豪放，居然唔戴Bra飛晒釘通屋走，睇到大雄慾火飆升，按捺不住撲向阿妹索吻，不過里真完全唔抗拒，原來佢一直對大雄有好感，之後兩人仲大玩鴛鴦浴，再上演連場激場直到天光。

夫人太誘惑

喺Madonna推出嘅《趕不上末班車，性慾太強的上司夫人不斷求歡》入面，打工仔涼介同上司去居酒屋食消夜，點知上司飲到醉醺醺，於是涼介就送對方返屋企。時值夜深，上司嘅老婆風間由美就邀請涼介留宿一晚，仲一齊飲番杯傾吓偈，期間由美慨嘆老公成日掛住工作，覺得備受冷落而感到寂寞，講講吓仲將身體貼近涼介，由美又大波又風騷，令涼介經唔起考驗，加上送到埋口冇理由唔食，不過事後涼介冇後悔，因為由美實在令佢太興奮喇！

飢渴女同事

Moodyz推出嘅《總是不自覺誘惑你的可愛後輩》，講述泰祥喺公司經常留意女同事白桃花，因為花妹唔單止可愛，仲成日不經意走光露底！有一晚，成班同事一齊去消夜，期間花妹因為不勝酒力幾乎暈倒廁所，幸好泰祥及時發現，由於已經夜深，泰祥就帶花妹去附近嘅情趣酒店過夜。一入到房，花妹即刻慾火大爆發，對泰祥瘋狂索吻，而泰祥亦相當受落，不過花妹極之飢渴，成晚不停要求泰祥滿足佢，仲要打真軍兼中出收場，搞到泰祥差啲精盡人亡！

簡評

據聞日本東京夜深時分嘅車站會出現好多趕唔到尾班車嘅男女，有啲會因為返唔到屋企成晚都要露宿街頭，而今日為大家介紹嘅「終電系列」入面嘅男女主角就幸福好多，因為佢哋搭唔到車反而有艷遇。喺3部作品中，本仙最鍾意新井里真主演嘅《錯過尾班車，去了女同事家中一夜高潮》，除咗因為真妹肌膚白滑又好身材，劇情鋪排亦起承轉合，令人睇得零舍投入。