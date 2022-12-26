有人話放假去農村，體驗一下農村生活，既能享受綠色環境又能減壓，只係有人卻擔心會曬黑，點似得泰國冒牌村姑Praew Praew曬極都唔黑呢？

有板有眼

講起農夫嘅辛苦處，就諗起「鋤禾日當午，汗滴禾下土」呢句話，充分體現農村生活未必好似大家咁諗，得閒就種下瓜菜嘅悠閒生活。不過，相對生活節奏急促嘅城市生活，農村生活又的確係節奏慢啲，只係怕喺農田工作時，因為長期日曬又冇瓦遮頭，曬到一身黑皮膚就真係唔靚，尤其鍾愛白皙肌膚嘅女士嚟講，呢個更係一大挑戰添！既然係咁，點解呢位嚟自泰國嘅網紅Praew Praew，卻一啲都唔擔心曬黑呢？原來佢其實並非農村姑娘，本身係一位模特兒，雖然係咁，睇佢種菜拔草都相當有板有眼㗎！

巨乳側漏

對網民嚟講，呢輯寫真相最大嘅賣點，當然唔係睇阿妹點種菜，而係被佢性感嘅造型所吸引。事實上，擁有一對激凸雙峰嘅佢，本身上圍已經夠晒吸睛，加上佢着住件真空鬆身白Tee背心，唔單止側漏胸前巨乳，動作大啲都會露點呀！不過大家唔好有太多幻想，因為有網民早已用上放大鏡慢慢研究呢輯寫真，發現Praew Praew原來黐咗乳貼，所以根本唔擔心走光。其實身為模特兒嘅佢，一直以嚟都係走性感路線，更憑住性感寫真相而獲得超高人氣，從佢嘅社交網追蹤人數超過23萬便可知一二。

Profile

出生地：泰國

身高：166cm

三圍：36G-23-36

Praew Praew嘅性感魅力，唔單止在於前凸後趷嘅火辣身材，更在於佢敢於以超性感嘅形象示人，成功吸引網民嘅目光，令粉絲傾倒不已。