【是日通勝】

農曆十二月初五

壬寅年 壬子月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：交易、出行、動土

忌：出財、祈福、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：7、8、41、42

幸運顏色：橙、紫

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

金牛座：身心狀態佳，生活無憂，穿綠色衫有着數。

雙子座：運氣勝人一籌，穿戴粉水晶可為人緣加分。

巨蟹座：事業運上升，無後顧之憂，不妨放膽追夢。

獅子座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

處女座：不熟不做，謀事要量力而為，逞英雄易惹禍。

天秤座：一子錯，滿盤皆落索，謀事一定要步步為營。

天蠍座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

人馬座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

山羊座：投資忌意氣用事，否則容易招致金錢損失。

水瓶座：財運平平，做人不能太自私，要多為人設想。

雙魚座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）猴 人緣差

鼠：有望發揮自身才能，易得到上司認可。

牛：單身者要帶眼識人，以免被爛桃花所傷。

虎：富有上進心，趁勢加把勁，可獲取佳績。

兔：懂得在職場爭取表現，成功指日可待。

龍：心思縝密，工作態度嚴謹，表現受肯定。

蛇：沒有橫財運，不宜賭博，錢財有去無回。

馬：貴人運強，對生意人有利，開單冇難度。

羊：愛情運上升，獲另一半呵護，甜在心頭。

猴：是日沖煞，人際溝通出問題，心情欠佳。

雞：財運差勁，不宜作大額投資，小心受騙。

狗：改善人緣好時機，宜主動參與友人聚會。

豬：運氣上揚，人際關係好，易心想事成。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

如何證實預測是準確？

有一個挺有趣的課題，大家不妨有時間可以思考一下。

預測如何可以證實是準確的呢？今舉一例子，陳先生第一次去找占卦師傅，起了一支流年卦，想要預測一下明年流年有甚麼地方要注意，好作準備。占卦師傅占到陳先生身體會很快變差，卦象顯示出血壓高問題日益嚴重，很有可能要進醫院，甚至關係到生命安危。陳先生聽了，大吃一驚，想起來年要洽談生意，一定很忙碌，於是決定來年開始，應酬時避免大吃大喝，酒肉少沾，平時更開始每天做慢跑運動。日子過去，年尾去做身體檢查，醫生說陳先生的身體非常健康，看不出會有高血壓的病症。

好了，問題來了，到底占卦師傅算出陳先生有高血壓，是準確還是不準確呢？說不準確，因為陳先生並沒有出現高血壓及有生命危險的問題；說準確，是因為陳先生聽了師傅意見，積極保養身體，盡量減少高血壓的出現。

其實占卦目的不是為了去預知未來，而是要警醒提示我們要留心注意甚麼，了解世間萬事萬物都絕非必然的，改變命運，一直都是掌握於自己手中，只差在你自己如何去做決定而已。