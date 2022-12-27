羅子溢馬國搵銀　體恤老闆價錢有得傾

羅子溢近日飛往馬來西亞，出席商場活動時萬人空巷，反應熱烈。由於在當地不時有突發工作，故暫未定歸期，不過臨行前已為家人準備好聖誕禮物，果然是顧家好男人。

子溢近兩年減產專心當湊仔公，隨着各地防疫政策放寬，他趁聖誕黃金檔「拋妻棄子」，專程飛往馬來西亞出席活動。據悉，子溢於當地擁不少鐵粉，加上他多年未有於當地亮相，故出席活動絕對有價有市。原本打算在當地逗留5日的他，抵埗後一直有顧客接洽意欲「加單」，難怪他笑說：「多謝大家嘅支持，依家都未定實幾時返嚟。（今次搵好多？）開心價囉，好多都係長期合作嘅客戶，大家都明白依家嘅環境，有商量嘅。」

日前子溢出席商場活動，大批粉絲聞風而至，逼滿3層樓：「聽講呢個係當地復常後，首個有港星出現嘅活動。相隔咁耐見番啲粉絲，有啲十幾歲就支持我，大家影咗大合照，感覺依然親切。」子溢一向鍾情馬國美食，不過聖誕期間人潮處處，故大部分時間只能留在酒店休息：「啲客戶好好，知道我鍾意食蛋黃魷魚同肉骨茶，專程買外賣畀我，嚟緊仲會招呼我上榴槤山。」

雖然未能與家人共度佳節，但子溢臨飛前已準備了禮物：「諗住對子女boxing day可以有禮物拆嘛。（2023年有乜展望？）各地出入境政策都漸漸開放，梗係希望娛樂圈再次蓬勃，我可以拍多啲戲，多啲嚟密啲手。」