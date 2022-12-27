娛圈單打︱陽了成為時尚　看盡明星百態

內地疫情大爆發，有段子是這樣的：「已中過招的叫『陽過』；已中過招並康復的叫『陽康』；第二次中招的叫『王重陽』；現在還未中招的叫『久陰真驚』。」將金庸筆下的人物和武功玩一番，可算是苦中作樂。事實上，隨着內地放棄動態清零，明星名人皆一窩蜂報告中招，「陽了」彷彿變成一時風尚，引發內地網民不滿。

「李亞鵬陽了，晒短片順便秀夫妻恩愛；汪小菲陽了，開直播打廣告；張蘭陽了，躺在床上依然堅持直播帶貨。」網民直斥這些明星名人將「陽了」視為潮流，博點擊爭流量，態度不可取。但你有你不滿，明星名人一於少理，繼續爭相報告「陽了」，似乎誰未「陽過」，便會「久陰真驚」似的。

例如港人熟悉的陳浩民，在橫店拍完戲回家後確診，病毒迅速傳給4個孩子。早前才鬧婚變的太太蔣麗莎，隨即拍片顯示自己如何照顧好丈夫和孩子，可惜自己後來也「陽了」。結果又引來網民揶揄，每天都在發生的普通事，明星卻自以為了不起，佔據公共資源，無非又是為了博眼球。

博眼球之說是耶非耶，外界實在難以判斷，但單是這麼多明星名人中招，便足以反映內地疫情殊不簡單。由於內地民眾普遍對新冠病毒有強烈恐懼感，因而又出現「幻陽症」此一現象，終日疑神疑鬼，老是覺得自己已中招。

此外，內地更有「遲陽不如早陽」之說。歌手張靚穎早前在社交平台分享自己感染新冠的經歷，直言是「主動感染」，還認為「感染後皮膚變好」，最終被網民轟為無知而需道歉。一場疫情，看盡內地娛樂圈百態。