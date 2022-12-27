五月天助攻撮合！林志玲與新歡舊愛奇妙同台

台灣第一名模林志玲的日籍老公AKIRA為天團五月天演唱會擔任表演嘉賓，而林志玲跟舊愛言承旭則不約而同現身舞台巨幕，造就三角關係在聖誕夜意外重逢。

五月天前晚（25日）在台北繼續舉行演唱會，阿信回想起6年前聖誕節的演唱會，擔任嘉賓的林志玲給每個團員愛的抱抱，唯獨他沒到，令他每年聖誕都有點難過，團員更打趣說：「愛的抱抱已經絕版了，因為她結婚了，就算要抱，她沒有愛了。」妙語引來全場爆笑。而此時林志玲的倩影突然出現在螢幕，化身成最美聖誕女神問台下歌迷：「今年的聖誕節你想要和誰一起過呢？你想要有點Man的，你還希望是五個人的組合？你也希望主唱是未婚？」接着「姐夫」AKIRA帥氣登場，代替林志玲送給五月天每個人愛的抱抱，阿信心滿意足地說：「間接的抱抱。」

AKIRA聖誕夜圓夢

接着EXILE THE SECOND團員跟五月天一起狂歡，應景地帶來《Last Christmas》，歌迷歡呼聲叫不停，讓阿信呷醋說：「我們好像跑錯場，好像放浪兄弟演唱會，聖誕禮物只有一首還不夠。」接着再唱出《OAOA》，全場再度陷入瘋狂。早前AKIRA受訪時曾說五月天是他很欣賞的樂團，一直很想跟他們合作玩音樂，終於在聖誕節圓夢。

其實當晚還有段小插曲，在五月天演唱會上的串場影片，就有當年請到言承旭、林依晨所拍攝的VCR，10年後再次原汁原味重現，更把畫面優質到4K畫質，巧妙地讓言林志玲跟新歡舊愛以另類形式於舞台重逢。