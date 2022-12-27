東方日報C1：宋仲基認愛英國索女　傳雙喜臨門

失婚3年的37歲韓國男神宋仲基，快前妻宋慧喬一步覓得新歡，被爆和38歲英國前性感女星Katy Saunders發展長達1年的跨國戀。面對主演的新劇大結局被喪插，他出招「沖喜」大方認愛，輿情大逆轉！Katy雖然被起底，為拍戲曾半裸豪晒33C「胸」器床戰男伴，但宋仲基照單全收，為冧女早前不但在頒獎禮點名感謝，更讓女方貼身隨行，難怪有傳雙喜臨門，他隨時再做老襯！

早年憑神級韓劇《太陽的後裔》爆紅海外的宋仲基和女主角宋慧喬一劇定情，並在2017年舉行世紀婚禮，哄動全亞洲，可惜婚姻僅維持1年零8個月，並於2019年正式離婚。回復單身的宋仲基全力專注事業，作品一部接一部，去年憑韓劇《黑道律師文森佐》狂掃演技獎，近月又憑孭飛韓劇《財閥家的小兒子》再登事業高峰，但前晚播出的大結局卻被圍插，此時宋仲基出招「沖喜」，突然承認戀情，成功扭轉輿情。比起3年來零緋聞零戀情的前妻宋慧喬，宋仲基的確快人一步，幸福到位！

帶埋女友去公幹

昨日有韓媒爆出宋仲基去年在好友介紹下，認識一名英國女子並一見鍾情，拍拖至今有1年。有消息指他未有刻意隱瞞戀情，常帶她出席聚會，到外地工作時女方也會隨行，本月初到新加坡宣傳《財》劇時，他更大方向工作人員介紹女友，返韓國時在機場被傳媒拍得兩人同行，但當時女方被誤以為是翻譯員。

戀情曝光後，新歡隨即被起底，原來是現年38歲的前英國性感女演員Katy Saunders，於2002年開始拍戲的她，曾參演多部影視作品，包括2014 年參演美國電影《懸疑第三者》（Third Person），而她未有浪費天賦的33C激凸身材，曾在電影《蠍子王5：靈魂之書》（The Scorpion King：Book of Souls》以三點式上陣，更於2006年的短篇電影《SONO IO》中露點出擊，和男主角床上肉搏。2019年開始息影的Katy，目前是英語導師，難怪宋仲基近年被讚英語突飛猛進！

陪睇婦產科？

網上流出多張宋仲基和Katy約會時的照片，他們跟普通情侶無異，會在住所附近拍拖，更有網民爆料稱曾目睹宋仲基陪Katy去睇婦產科，即傳出雙喜臨門女方已懷孕及準備結婚，並發現他們本月在韓國機場出現時，女方無名指戴上戒指，不時摸肚。面對眾多揣測，宋仲基昨日透過事務所大方承認蜜運中，希望大家送上祝福，但他未有確認女友身份就是Katy，並對婚訊及懷孕傳言不置可否。

雖然宋仲基十分保護女友，但卻愛到忍不住放閃！今年9月他出席韓國《2022 APAN STAR AWARDS》時，憑《黑》劇捧走演技大獎的他致感謝詞時，還特地多謝「親愛的Katy」及Katy飼養的愛犬Maya與Antes，當時戀情未曝光，根本沒有人知道原來他是公開感謝女友，連女友的愛犬也要感謝，可見他愛屋及烏，兩人關係「蜜」不可分。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：