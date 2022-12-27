【新劇開播】幫另一半學男神山下智久穿搭

潮流都是之於話題，而最近的話題熱度，莫過於由山崎賢人、土屋太鳳主演的生存遊戲類日劇《今際之國的有栖2》。相信眼利的Fans一早在預告中發現了人氣爆燈的男神山下智久，男神在劇中飾演全裸藝術家「梅花K」久間欣治，罕見以裸體形象示人，手臂壯碩的肌肉加上六舊腹肌，一看就知道平日鍛煉有素，讓大家更期待山下智久在劇中的表現。現實中的山下智久，就算着衫都非常型格，更是各種時尚品牌的代言人。以下就為大家分析他的穿衣風格，各位Fans不妨參考用在男朋友或老公身上，畢竟對方才是你每日相對的親密伴侶吧！

白色上衣 塑造清新感

在山下智久的日常分享中不難發現，他總是很喜歡以簡約的白色上衣搭配各種下裝，白色襯衫搭配黑色直筒褲、白色針織衫搭配灰黑色的牛仔褲，沒有疊加任何的裝飾品，整個人非常清爽。注意是男神喜歡的白色以雪白色為主，沒有偏米色或者灰調。這種顏色的特點是看起來有乾淨的少年感，而這種穿搭也同樣適合女生，大家可以參考試試。

普通單品 經典長青

現在天氣較冷，建議大家在簡單的內搭之中加多一件外套。卡其色的長外套是經典長青的冬季單品，山下智久也很喜歡外搭卡其色長外套，這套穿搭展現了山下智久成熟溫暖的風格，讓各位粉絲看到都冒出心心眼。另一件則是襯衫外搭長風衣，上班一族的男士們就可以借鑑一下，看起來很正統卻又不覺得太像上班Look，直接穿去約會也可以。

皮褸穿搭 型到天花板

值得一提是山下智久這套短皮褸穿搭，與傳統的皮褸剪裁又有很大分別。這件皮褸以bomber jacket的形狀剪裁，顯得型格之餘還會讓人覺得很有Taste。山下智久還同時在這套穿搭上加入了小框的圓形眼鏡，比單純穿皮褸更多了一種斯文感覺。雖然有很多男明星都愛穿皮褸，但敢這樣搭配的絕對是少數，男神就是男神。