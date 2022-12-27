張敬軒初步確診　餘下5場個唱延期舉行

歌手張敬軒今日（27日）透過唱片公司宣布確診，其現正舉行的演唱會需即時延期：「因張敬軒先生初步確診新型冠狀病毒感染，現張敬軒先生按相關防疫規定正接受隔離。就原定於香港會議展覽中心展覽廳5BC舉辦之《Revisit張敬軒演唱會》2022年12月27日、12月30日、 12月31日、 2023年1月1日及2023年1月2日(共5場) 場次，主辦方將延期舉辦。在此，主辦方英皇娛樂集團及張敬軒先生對是次突發事件對已購票觀眾帶來之不便深感抱歉，希望張敬軒先生能儘快康復並能與各位樂迷及觀眾見面。」又指後續安排會在兩星期內公布，大批粉絲送上祝福。

而張敬軒亦親自發文致歉：「對於餘下五場嘅各位已經購票的嘅觀眾我覺得萬分抱歉，好多謝大家的嘅支持。知道這呢次有好多朋友遠道而來，或者特登撲飛，辜負咗大家一番心意真係好對唔住。我會盡快養好身體，另摘日子再續呢一次嘅奇妙旅程。亦都要向所有受影響嘅台前幕後各個單位同各界朋友致歉，多謝大家嘅包容與體諒！最後，要再一次多謝過去六場前嚟支持嘅朋友！大家喺疫情之中都要身體健康，平平安安！」又笑指：「避咗三年卒之都係中咗」。

其實昨晚Boxing Day，張敬軒已沙聲，但依然落力於舞台上演出，來到最後還因為觀眾的熱情，一共Encore三次，唱《無能為力》後，歌迷繼續叫Encore，又想送禮物，不過軒仔已不似之前一樣行近歌迷收禮，為安全起見保持距離，只遠遠問：「咩來㗎？咁似避孕丸？哈哈。多謝每一位朋友，我好開心呀今晚！我剛剛先知原來今日係公眾假期補假呀？但係會展班同事都要休息啦，我都聲沙啦，樂隊呢？走埋？哈哈。」觀眾叫他清唱，他再笑道：「不如出年又開啦...哎也唔會過來收禮物啦，其實我係唔掂得你哋禮物架，我冇載口罩，同埋我需要大家今晚返去，無論你咩宗教信仰都好，都為我祈禱，我有做快測，仲係一條線，但係今晚去到下半場，我一路標冷汗，你地集合力量幫我，叫張敬軒唔好病好唔好呀？」

沒料到軒仔一語成籤，最終都要無奈暫停今次演出。希望他早日康復，演唱會總監馮貽柏表示，大會將盡力協調一切，以軒仔健康為先，同步協調場地日期之後，會盡快通知歌迷補場安排。