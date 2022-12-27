新開主題外賣店　雞翼三文治壽司隨時食

這2年，香港人對於食外賣已變成習慣，種類外賣也由以往的頹飯，變得有更多種類選擇，近日又有新外賣品牌推出，既有給你滿滿能量的足料三文治，又有適合作小食的美味雞翼，想和人分享，更可揀多元化的日本美食，令食外賣都變得無好歡樂。

加料三文治

早餐時段，三文治是最常見的選擇。灣仔新開的三文治外賣店Big Buns，以西式和足料的三文治作主角，英式炒蛋三文治以法式甜包夾牛油炒蛋、美式芝士和焦糖洋葱醬，滋味有蛋香。烤芝士三文治以車打芝士和半溶的水牛芝士，配自家製芫荽醬和蛋黃律醬，完全是芫荽控之選。客人還可以額外加上慢煮牛小排、煙肉或意式肉醬等食材提升味道，再配一碗番茄濃湯或自選飲品，便成為豐富的餐點。除此之外，早晨全餐卷內有煙肉、午餐肉、炒滑蛋、薯餅配焦糖洋葱醬，夠晒邪惡。想清新一點可以選慢煮雞胸或煙三文魚的凱撒沙律卷。另外還有傳統肉醬酥皮批、牛油果大蝦煎蛋等配搭，最後來一口迷你西多士，最是滿足。

玩味雞翼

無論燒烤或開大食會，總會見到雞翼的蹤影。新出的雞翼外賣品牌WingStreet選用雞中翼烤烘，現時供應6款口味，加原味醬汁的「玩‧原味」，最是原味原味。「微辣世界」和「辛甜是咪打」分別配辣味醬汁和蜜糖及韓式辣醬，辛香有特色。「美式BBQUEEN」配美式燒烤醬、「酸甜甜」以酸甜醬汁配帕爾馬芝士，至於「勁多嗲」選用沙嗲醬配搭，入口有椰香及花生香，吃時配啤酒最是爽快。同時間，品牌和本地潮牌推出特別版「Pre-sauced」Tee，純白T-shirt上會有沾上醬汁的圖案，寓意食得開心都唔介意沾到醬汁，客人選購T-shirt，會附送試食券乙張和主題貼紙。

壽司和食

日本菜在香港受歡迎的程度不容置疑，居酒屋黑木亭以日本便利店熟食部作概念，開設外賣副線黑木亭壽司和食便利店，便利店內有過百款壽司、刺身、和食及炸物選擇，除有不同的外賣盒款式，還可以按人數及口味即叫即整，如方便的杯裝刺身冷麵，又有原條時令魚獲即製刺身，價錢只約市價的6折夠晒抵。特色和食有濃汁豚角煮、日式鰻魚炒飯或薄切洋葱牛肉等。若遇上節日或慶祝活動，外賣網站還可預訂10人或以上的壽司刺身外賣盛盒，臨近新年，品牌推出日本花咲蟹盆菜、A5 富士山宮崎和牛壽喜盆菜、365團圓壽喜盆菜和日本波士頓龍蝦盆菜等，想做節都無問題。於2023年1月15日前訂購1月的盆菜有早鳥優惠，訂滿指定價錢送180毫升或300毫升清酒1瓶。