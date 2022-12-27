東冲有料到：人算不如天算

這個世界有很多意想不到的事情，例如飾演電影版《超人》的演員Henry Cavill巳經不可以再續任超人這個角色……以為一套《黑亞當》便讓他重歸DC宇宙，沒想到DC將演員陣容大執位，一個也沒法留低！只能講句「無辜辜無得Do！」同樣意想不到的是，以為今年泰國過聖誕會很有節日氣氛，畢竟已經有很多外國旅客回歸，加上疫情亦好轉過來，不禁令我相信到處都會散發着濃厚的節慶色彩。

實情是11月底開始，不少地方已經率先播放聖誕歌曲，但後來因為一些事情，令芭堤雅甚至曼谷Khao San 路都要取消煙花匯演和除夕倒數的活動，而很多商場都盡量保持低調，有些商場只是以細聲量播放聖誕歌曲、有些甚至索性不播。就連著名的連鎖咖啡店部分分店也選擇不播歡天喜地的聖誕歌曲，一切以低調行先。當然作為一般旅遊人士可能未必清楚感受到當中的改變，但作為一個已經住在泰國20多年、對聖誕甚為渴望的我來說，實在感覺到當中的轉變和分別。其實曼谷的商場並沒有拆走戶外的聖誕燈飾，聖誕樹仍在、燈飾依然閃亮，到來打卡的人也很多，甚至有泰國歌手的演唱表演或在商場內播放泰文歌，卻偏偏不播聖誕歌……只能說句世事多變實在無奈。

「人算不如天算、今天不知明天事」。期望明年的泰國新年、潑水節一切會回復正常。

世事常變，希望大家珍惜眼前的一切。

胡慧冲