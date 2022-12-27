得獎攝影師分享　捕捉元旦日出攻略

日出象徵朝氣、活力和希望！以元旦第一道曙光來迎接新一年就最有意義！ 香港天文台指2023年 1月1日的日出時間約為早上7時02分，究竟去邊度觀賞日出好呢？今次特別邀請得獎專業攝影師Kelvin Yuen 精選全港5大觀賞日出好去處，並分享拍攝心得，想一次過用眼睛及鏡頭記錄Magic Moment的話，就要學嘢喇喂！

睇日出 5大好去處

今次攝影師Kelvin Yuen推介的5大觀賞日出好去處，有齊海洋、山峰、雲海等迷人景致，如果遇上天氣好的話，更有機會看到「耶穌光」，觀賞指數極高。

1. 白腊灣欣賞破曉

位於西貢的白腊灣，在萬宜水庫東壩附近。大家可乘搭94 號巴士到北潭涌巴士站落車經萬宜水庫西壩步行約兩小時，或直接乘搭的士前往白腊村口，然後沿着山路上山。登頂後大家可一併看到被白虎山半島及木棉洞環繞的海灣，四周的獨特六角岩柱與海面可作為

攝影構圖的一部分，襯托日出之美。相比其他看日出景點，這裏人迹較少，通常都是攝影愛好者捕捉自然與光線的一個秘境。

2. 大東山雲霧繚繞

影日出之餘，不妨留意附近的雲霧走勢。當輕飄飄的「山嵐」（即山中霧氣）覆蓋山頭，就像披上一件神秘白紗。從Kelvin 分享的這一幅大東山風景照中，可以看到他捕捉太陽以外的美景，並以著名地標爛頭營作為前景，搭配飄渺的山嵐，以及遠處的日出霞光，美得讓人移不開眼睛，也啟發大家從不同角度欣賞日出。

3. 大帽山看山霧晨曦

要看日出，全港最高峰「大帽山」當然不可不提！這裏有容易步行的山徑，適合行山新手看日出。大家若想登山後在一個較少人的地方看日出，就需要沿着山徑行多幾步。冬季條件合適亦有機會遇上雲海，日出晨曦被雲海反射會形成柔和多彩的色調。日出後沿路可見漫山遍野的芒草，在太陽光照射下金光閃閃，大家不妨順便在此與芒草打卡。

4. 鳳凰山觀日

講完最高峰，當然不可錯過香港第二高峰鳳凰山。但登鳳凰山的難度卻比大帽山高，所以應小心為上，慢慢上山，或索性在大嶼山昂坪營地紮營一晚等看日出。鳳凰山上有最美日出之稱，當太陽升起時，鳳凰山峰會被橙黃光線覆蓋。隨着太陽光照射不同的光影位，一座立體且有氣勢的鳳凰山景躍現眼前，美不勝收。

5. 馬鞍山昂平 山勢與雲海

被問到最推薦的日出觀賞地，Kelvin 思考一會後回答：「馬鞍山昂平！因為有較高的山峰以及有雲海出現，覆蓋整個山頭，山峰亦都高聳入雲」。昂平高原位於西貢與馬鞍山之間，是一處高原平地，地形廣闊，景色開揚，四周山巒連綿。Kelvin 在馬鞍山前影下日出時，雲海纏繞在山峰之間的相片，就如置身仙境般夢幻。

踏遍山野 發掘香港最美一面

有看過Kelvin拍攝的香港自然風景相，都難以相信相中地點是香港。原來他的初衷是希望以本土攝影師角度去記錄自己的家園：「前兩年也記錄過不少香港的城市景色，但後來想再做多少少，發掘香港一些鮮為人知的自然景觀。」自此Kelvin開始踏遍大嶼山郊野公園、香港地質公園等地，當發現自己忽略了很多香港世界級自然景觀後，便決定透過攝影作品，介紹香港給世界各地認識，而鏡頭下亦頻頻出現壯麗的日出與雲海畫面。

上山裝備要充足

2023年1月1日的日出只有一次，若不想上山時因帶漏器材而錯過記錄的機會，就要參考攝影師建議。Kelvin上山拍攝會帶備的器材，一般包括相機、廣角鏡、中焦鏡、長焦鏡、三腳架、航拍機等。前期準備要好清楚自己要拍攝甚麼景色，才可根據情況攜帶不同器材。Kelvin分享：「大家可帶備長焦鏡，影日出特寫或拍攝局部的地方，形成一個較為有藝術風格的構圖。若想影日出前的Magic Hour，天色較為昏暗，建議要帶齊腳架拍攝，確保影像穩定。」如果是三五知己半夜上山，等日出前也想露營，Kelvin建議攜帶一些較基本的露營裝備，包括帳篷、內有足夠暖水的保溫壺、睡袋、睡墊、頭燈等。特別是照明工具，因為大部分山徑在晚上均沒有燈光，要摸黑上山，比較危險。另外，身上要穿着具保溫功效衣物（如防風褸、發熱衣）。有些山頭較大霧，四周充斥濕氣，就要帶備防水風褸，以免等待途中全身濕透。

日出相片如何構圖？

影日出相原來不只是日出一刻值得留影，日出前後都有好多天色變幻。大家可事前想清楚要拍攝甚麼畫面。若大家影日出照片的主體是太陽，上山後可配合四周的細節如雲海、山峰、岩石或海面，便能影到一張有特色的日出相。Kelvin指出：「相片的構圖最好有大的主體延伸到小細節，可以展示到漸變的效果。影日出時亦都可以留意光線，加入光暗變化，令到照片更有層次與立體感。」大家不妨留意構圖的不同細節，以影出更有氣勢的日出相片。