有種好男人︱馬德鐘被色誘　葉蒨文咬耳仔調情

由馬德鐘及李佳芯（Ali）主演的無綫新劇《有種好男人》昨晚（26日）首播，劇情交代馬德鐘加入保安公司，成為保鑣團隊主管，負責貼身保護城中富豪張國強。抱「不婚主義」的他，多次迴避女友陳庭欣（Toby）求婚，令二人感情漸生暗湧。Toby角色既溫柔體貼又懂情趣，首播當中一幕她為引誘專注公事的馬德鐘，竟身穿白色恤衫以「無下裝」將長腿橫跨對方身上，並嬌嗔謂：「我睇你專注得幾耐。」網民睇到嘩嘩聲！

Toby笑說：「為咗保護雙腳，我每日早晚都會搽Body Lotion，依家懶啲就一星期操一日Leg day，每次做3、４組深蹲同提腿動作，每組20吓，都辛苦㗎。（私底下妳都係嬌嗲女友？）我唔會刻意用娃娃音同男友講嘢，因為好難頂，把聲會好刺耳，反而我會用『卡通聲』同啲雀講嘢，Shabu Shabu（指家中鸚鵡）都學咗我啲聲喇。」

另外，扮演西服店售貨員的葉蒨文（Sophie）於試身室「零距離」為張國強度身，還與對方咬耳仔調情。演過不少小三及「姣精」的Sophie，表示拍攝張國強不時與自己開玩笑，現場氣氛十分輕鬆﹕「今次狀態投入咗，希望出到嚟個效果好睇啦！（現實中都會咁『進擊』？）我本身傻傻哋冇乜包袱，喺異性面前唔介意醜化自己，更會直話直說。如果遇到有好感嘅男仔，都會畀啲Signal對方，但唔會主動提出約會，通常會成功令對方主動約我。」