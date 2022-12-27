歡度佳節慎防迷藥陷阱

Q：我在除夕會跟女性朋友和她們的朋友去酒吧，我是從未去過的，她們卻是常客更在酒吧結交到異性朋友。我已經升讀大學，但家人總是擔心我會遇到壞人，又說有人會落迷姦藥，而反對我去玩。是不是只要避免喝東西便相對安全了？

Vivian

A：佳節來臨，不少適齡男女會外出與良朋暢聚，以開拓社交圈子以至造就良緣。這個時候，的確亦是性罪行或「約會強暴」最常發生的時節。

有人作不法勾當，暗中使用化學物或藥物將受害人在短時間內迷暈，然後加以施暴及搶劫，坊間統稱這類化學物為「迷姦水」。事實上，除了「迷姦水」，還有林林總總的「失憶水」、「聽話水」，均是害人的不法物品，它們可以是呈水劑形態、粉狀或顆粒狀的，甚至可以是迷煙。它們通常無色無味或只有帶少量鹹味，不慎喝下或吸入便會鎮靜中樞神經，使人失去知覺。又或有些藥物會使受害人產生亢奮感，覺得眼前甚麼都美好，事後則忘記發生甚麼事。

由於歷年來各地曾發生駭人聽聞的案件，受害人多是女性，她們於參加派對或到公眾場所消遣時遇害，被人於飲品中下藥，遭到性侵犯、輪姦。家人之所以憂慮，多是認為你的社會經驗尚淺，而聯想到女性被陌生人撿走性侵的案件，才會反對你跟隨朋友們出門。

你能有此警覺，絕對是好事，也需安撫家人，例如承諾定時保持聯絡。你可考慮在赴會之前，盡量打探清楚參與者是哪個圈子的朋友，以及提醒女性朋友互相照顧。一個聚會中，若涉及社交圈子太廣或有不少陌生人，則更應加強女性之間的照應。例如上洗手間要結伴、小心財物、不應喝無人看管的飲品等，不讓任何人有機可乘。於整個場合不喝東西是有點難度的，謝絕接受陌生人贈送的飲品、食物、香煙才是較保險之法。最重要還是身邊有可信任的朋友伴在一起，就算日後也盡量不要獨自光顧環境比較複雜的娛樂場所。疫情下，外出玩樂更要注意防疫，保護個人不受感染。小心駛得萬年船，記得在各方面好好保護自己，免讓家人擔心。

李偉儀