陳奕迅被粉絲誠意打動　「賣大包」破例清唱《浮誇》

陳奕迅（Eason）的「Fear and Dreams」演唱會進入14場，之前因平安夜、聖誕節，現場粉絲久久不肯離場要求安歌，而26號Boxing Day夜，他在Talk位時，終被粉絲熱情打動，即場清唱《浮誇》。

Eason準備「吹水」時，在台先把噴過消毒劑的紙巾送給粉絲，見他跑來跑去就有人大叫着他小心，Eason就笑道：「我會㗎啦，個台好貴㗎，所有嘅嘢都貴過我呀，除咗我把聲之外...哈哈哈。」他又問粉絲：「 我真係好好奇，係第3隻歌，點解你哋要叫我名，我好想知。」粉絲大叫： 「掛住你呀」他冧說：「我知啦，你哋有禮貌、有家教，所以你哋叫 Eason...唔係叫呀喂！哈哈。講到我個名，真係要多謝我父母改呢個名畀我，畀啲掌聲我父母！雖然佢哋未必喺度。媽咪尋晚有嚟， Dance Medley佢跳咗好耐，我媽好易認，佢戴住墨鏡跳舞，佢話啲燈好掁眼， 哈哈哈.....」又跟粉絲謂：「你話你睇 25場，咁你聽晚戴黑超囉....等我睇吓你會唔會畀人笑...哈哈。作為陳奕迅Fans係唔會驚畀人笑！我仲驚冇人笑我添！你即管笑！My God！ It's full of stars！」語畢時，全場再報上歡呼及拍掌聲。

Eason以過來人身份鼓勵粉絲：「好似跳舞咁，你哋都得㗎，我排舞時同Dancers 跳 ，佢哋叫我做啲動作，我覺得自己好核突，哈哈，所以我排舞唔望鏡㗎，從來唔知自己跳成點，隻腳又粗、額頭又闊，哈哈哈...但係既然我都做得，我鼓勵大家，一齊同我跳！記住！做任何事最緊要係有態度！記住！ 唔好唔型、唔好畀韓國人型晒先得㗎！」

他又提及唱《浮誇》時的樣子，隨即擺出目瞪口呆樣，粉絲大叫「唱浮誇！唱浮誇！」聲震裂紅館，Eason笑說：「要有態度！但都係要低調...低調...哈哈。唱浮誇？條片係網上呀，隨時上去睇啦。又推卻....唔得啦，我老啦。」不過粉絲誓不休不斷大叫，他搞笑說：「其實我唱得好差呀，其實我『咪嘴』㗎成個騷....」觀眾卻並沒有放過他，繼續狂叫，最終被打動到，他首肯說：「好啦，好啦....老實講佢哋（樂隊）冇練㗎...有冇我隻CD呀？播出來畀我『對嘴』啦，哈哈哈.... 算啦，既然你哋咁想聽，唉，Christmas Special 唱幾句啦…聽日冇啦吓，你班友！但係我依家唔唱，聽日點交待？個個拿住部電話喺度拍，一陣又話我唱錯，我聽日又畀人話啦，死啦，點交待！哈哈哈。」他在樂隊用琴伴奏下獻唱了一小段《浮誇》。

來到安歌環節，Eason揀了《還有甚麼可以送給你》，粉絲又再「賴皮」不肯離場，叫喊了15分鐘之後，他再度出場送多首《沙龍》，同時宣布27號晚休息，而28號則不再是聖誕節，個唱回復正軌。是晚捧場嘉賓有周秀娜、193及肥仔等，肥仔表現得非常投入，於快歌環節，跟住Eason舞步狂跳，幾乎即場已經學曉Eason的《重口味》及《打得火熱》所有舞步！而193就擔心身高會阻礙身後粉絲的視線，所以只在位上搖擺身體，相當體諒別人。