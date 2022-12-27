俄國網紅 一身戰鬥格

俄羅斯被稱為戰鬥民族，相信唔少男士都會認同，事關好多俄妹都有樣有身材，無論着上泳衣或內衣都勁吸引，足以燃點起內心嘅一團慾火。正如今日介紹嘅網紅Alina Gorokhova，一身戰鬥格，難怪喺成人模特兒界享有超高人氣。

早熟靚偈

俄國靚女多，淨係睇吓體操場上嘅選手，個個都五官標致，令人心動。而喺成人模特兒界，亦有唔少人氣超強嘅俄妹，要幾靚有幾靚，但講到身材，總係同「火辣」二字扯唔上關係。至於嚟自聖彼得堡嘅Alina Gorokhova，可以話係少見嘅俄國辣妹，唔止樣貌迷人，仲有一副早熟靚偈，前凸後趷，顛覆唔少男士對俄妹嘅印象，亦因為呢個緣故，令佢成為網絡紅人，佢嘅IG有超過35萬粉絲，真係相當犀利！

熱爆網絡

其實Alina Gorokhova早喺2018年就以18歲之齡踩入模特兒界，先後為多本人氣男士雜誌拍過火辣寫真，更多次參加模特兒選美比賽，成績亮眼。由於佢有一副令男士流晒口水嘅魔鬼身材，之後就轉戰成人模特兒界，並以一對純天然巨乳圈粉無數。為咗進一步提升人氣，佢亦喺呢個時候開始經營社交帳號，同網民分享自己嘅艷照，勢估唔到外界反應異常熱烈，連帶模特兒事業也受惠。

眼見自己喺網絡上享有極高人氣，Alina Gorokhova亦跟隨其他成人模特兒嘅做法，經營會員制社交帳號，分享露肉度更高嘅寫真同短片，希望為粉絲送上更多驚喜。