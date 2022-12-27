林子祥個唱開腔澄清冇搬到新屋　台上同太太葉蒨文一齊跳舞

殿堂級歌手林子祥（阿Lam）的亞博演唱會26號舉行，圈中好友莫文蔚一家、兒子林德信、胡楓、羅蘭、林建明、炎明熹等到場支持，後台亦「星光熠熠」，張學友、郭富城、李克勤夫婦、容祖兒、楊千嬅夫婦、張敬軒等均有送花牌到賀。

個唱因疫情而取消，相隔3年終於可和粉絲見面時，阿Lam問好：「你哋打咗針喇？不過我唔怕，你哋怕啲 ，因為我唱歌啲口水噴到好遠，哈哈，今晚唔講太多嘢，太多太多歌要唱畀你哋聽。要講，最近你哋睇新聞，話我係邊度邊度買咗間屋，假news！唔好乜都信知唔知。」

他又感觸說：「我同沙麗（太太葉蒨文）咁多年，咁多演唱會，有3大粉絲，永遠都睇，每一個演唱會佢哋都睇，今晚佢哋三個都唔係到。 一個係我媽咪啦，一個係沙麗.....(咽哽講不下去)，仲有兩個係沙麗Daddy同媽咪，今晚演唱會係特別唱畀佢地聽…」音樂響起，阿Lam飲泣中唱了《分分鐘需要你》中間要幾度平伏情緒，到最後唱最後一首歌《每一個晚上》時，亦感觸跟觀眾道：「我哋呢幾年經過咗太多太多，我希望你哋每一個都身體健康！」

阿Lam一口氣唱了37 首經典歌，期間他選唱不少經典電影主題曲，屏幕上播出他年輕時和女星合作過的經典電影場面，有鍾楚紅、繆騫人、張艾嘉、楊紫瓊、關之琳等等美女，最後安歌部份，沙麗現身合體唱70年代的士高medley。

騷後，阿Lam和沙麗齊受訪，問到他感觸落淚，令粉絲嚇一跳，阿Lam說：「佢Daddy，媽咪唔係度... 所以...不過我媽仲係到呀！只不過冇嚟！嚟唔到呢個騷。」沙麗話：「平時佢乜嘢騷都嚟睇嘅，不過佢今次唔舒服瞓喺屋企休養，冇辦法來到。我媽咪、Daddy 就上咗天堂，但我相信佢哋都一定係現場睇。」

問到沙麗是否由老公邀請任嘉賓？她笑說：「好似你冇邀請我喎，係我夾硬塞自己入嚟，本來我剩係做和音，睇住佢呢首新雞尾歌，跳舞又咁開心，跳得咁好，唔捨得唔跳，就跳埋一份，最緊要開心憑着愛，個個笑住走。」