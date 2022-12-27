有冇興趣同我哋一齊飲酒狂歡呀？（互聯網）

仲有兩日就到除夕，梗係要約埋一班好友暢飲倒數，齊齊慶祝踏入新一年啦！而喺日本AV界亦有唔少以飲酒為主題嘅作品，講述男女主角愈飲愈身痕，跟住上演連場床戰，夠晒激情又夠癲！

遊戲結緣

由ROYAL出品嘅《國王遊戲中突然急接近》中，後生仔泰翔約埋一班好友喺屋企飲酒開Party，大家飲到醉醉哋之後，有人就建議玩國王遊戲，抽中支國王籤就可以話晒事，其中一位朋友見泰翔同身懷巨乳嘅四眼妹川北明沙都冇拖拍，有意撮合佢哋，所以當佢做國王嘅時候就吩咐其他人走先，留低泰翔同明沙兩個繼續玩。當泰翔抽中國王籤時，就特登吩咐明沙畀佢錫錫同撫摸，搞到明沙慾火急升，泰翔梗係順勢同阿妹埋牙啦！

酒後變蕩婦

喺Takara Visual推出嘅《我的妻子與酒友鄰居》入面，巨乳人妻伊東沙蘭嘅老公吉川好鍾意約班街坊返屋企飲酒吹水，不過呢班街坊其實個個都各懷鬼胎，希望可以一親沙蘭嘅芳澤，更從吉川口中得知沙蘭一飲醉就會變得好放蕩，於是其中一個街坊就將粒安眠藥放入吉川杯酒，等佢不省人事之後，大家合力灌醉沙蘭，果然成功令蘭妹變成蕩婦，盡情大玩4P激戰！

處男行大運

SOD推出嘅《在家飲酒大興奮》，講述男主角俊介參加朋友嘅婚禮，點知婚宴搞到好夜至完結，好在阿明住喺附近，不過一齊參加婚妻嘅倉多真央、早乙女愛、音琴留衣三位索女就因為錯過尾班車，所以要求去俊介嘅屋企借宿一宵。三女意猶未盡，同俊介繼續暢飲，期間得知佢仲係處男，三女就開始對佢愈來愈放肆，齊齊嗒小鮮肉，不過俊介能夠成功破處，仲要同三個索女大混戰，認真係行正大運！

簡評

本仙一向都愛好杯中物，不過一個人自斟自飲真係幾悶！如果可以好似日本AV界嘅「宅飲系列」咁，成班人一齊飲咁就最開心喇！今次介紹畀大家嘅3部作品中，本仙最鍾意川北明沙主演嘅《國王遊戲中突然急接近》，原因係明沙肌膚白滑又好波，今次扮演怕醜四眼妹又相當討好，加上場面充滿歡樂氣氛，又有男女情竇初開時嘅青澀感覺，令人睇得窩心又興奮！