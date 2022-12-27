陳嘉倩被生擒嗌好玩　蝦頭得個恨字

陳嘉倩、楊詩敏和劉蘊晴首度合拍ViuTV劇《心靈師》，卻要齊齊做「兵」，嘉倩有幕要穿性感內衣，被鹹濕導演霸王硬上弓，竟覺得比想像中好玩；至於楊詩敏表示好羨慕女神林明禎有一場女神風出場戲，硬要求導演照辦煮碗拍一場，把她打造成「蝦頭版林明禎」。

陳嘉倩角色患有焦慮、幻覺及妄想，由於她長期失眠，故覺得失眠的部分演繹得最好。她與劉蘊晴（Rachel）的角色是好朋友關係，有多場女女床上纏綿戲，不過數到最激，定是被鹹濕男導擒上身一幕，她說：「有一場戲講我去面試，衰導演呃我上去，畀好薄又少布嘅睡裙我着，想霸王硬上弓，我有打佢，佢又撳住我，幾深刻。（有冇驚到喊？）冇，同佢私下好好傾，覺得幾好玩。」Rachel就取笑嘉倩樂在其中，因楊詩敏（蝦頭）就算想拍被擒戲，也遭導演拒絕呢！

而蝦頭很喜歡林明禎，當看到女神出場充滿仙氣，即要求導演也給她拍一個，她笑說：「我都幾似林明禎，好近磅，哈哈！」劇中她與姜文杰有不少對手戲，也好想跟他有動作纏綿戲，因現實中難以找到像他一樣的男朋友。

劉蘊晴緊張暴瘦

Rachel第一次拍劇，給自己很大壓力，開拍後體重一直向下，估計瘦了10磅，幸她的努力得到回報，因蝦頭稱聽過導演讚Rachel和嘉倩的感情戲演得不錯，可惜自己就被心理學家角色考起，自爆有兩場戲演得好差，長台詞完全記不入腦。