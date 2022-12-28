【是日通勝】

農曆十二月初六

壬寅年 壬子月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：整路、飾垣、祭祀

忌：動土、栽種、嫁娶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：23、32、35、36

幸運顏色：橙、紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

金牛座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

雙子座：職場上獲得好口碑，但要記住滿招損謙受益。

巨蟹座：做事忌得過且過，有清晰目標才可走出困境。

獅子座：謀事要竭盡所能，千萬不要一遇挫折就退縮。

處女座：運勢墊底但不用沮喪，做好本分，保持冷靜。

天秤座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

天蠍座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

人馬座：財運好到極，投資易嘗甜頭，可乘勝追擊。

山羊座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心都有益。

水瓶座：好人有好報，只要有一顆善心，好事自然來！

雙魚座：保持樂觀易獲幸運之神眷顧，勿再愁眉苦臉。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 壓力大

鼠：耐性不足，須好好控制脾氣，避免樹敵。

牛：人際關係出問題，今天宜少說話多做事。

虎：已婚者要自律，跟異性太親近會有麻煩。

兔：生活愜意，工作順利，可度過愉快一天。

龍：別把負面情緒帶回家，免得身邊人擔心。

蛇：心不在焉，謀事舉棋不定，易錯失良機。

馬：談情吉日，適宜跟另一半享受二人世界。

羊：身心狀態佳，鬥志十足，事業得益不少。

猴：瑣事纏身，切勿慌亂，保持耐性可解決。

雞：是日沖煞，工作壓力大，切勿自亂陣腳。

狗：桃花旺，出門易有艷遇，單身者要把握。

豬：貴人助力強，有機會在事業上大展拳腳。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大掃除去舊迎新

來到年底，廣東的一句俗語「年廿八，洗邋遢」又在耳邊響起，傳統堪輿學相信，年底的大掃除可把來年的旺氣引進屋內。

趁兔年將至，大家不妨選擇一個適合自己家庭的吉日進行大掃除，首先可以判斷過去一年整體家宅運如何，如果全家人運勢皆是順利的，大掃除可從大門開始往屋內打掃，象徵把旺氣收納到住所內；但如果過去一年不太順心，大掃除可從住所的末端往大門的方向，寓意把不好的運氣掃出屋外。而使用碌柚葉（柚子葉）煮過的水進行清潔，是傳統做法，可以清除穢氣及霉運，令居所煥然一新。

至於選擇大掃除的日子，只要避免與家中成員的生肖相沖便可。如要選擇最好的吉日，農曆年底之前有3個日子可選，但如家中成員有肖豬、鼠或蛇，便應注意下述的日子，以免相沖。

‧2023年1月11日（農曆十二月二十日）

吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）

此日沖豬

‧2023年1月12日（農曆十二月廿一日）

吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）

此日沖鼠

‧2023年1月17日（農曆十二月廿六日）

吉時：辰時（早上7時至9時）、午時（早上11時至下午1時）

此日沖蛇