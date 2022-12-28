聲沙標汗預感中招︱張敬軒確診　演唱會又煞停

歌王張敬軒在疫情期間，先後舉行3次不同主題的演唱會，經歷過不少難關。前晚他在舞台上突然發病，最終敵不過病毒「失守」中招，要即時接受隔離，聖誕騷被迫煞停，他親自發文為受影響的觀眾致歉！

張敬軒於會展舉行11場《REVISIT演唱會》進行得如火如荼，每晚開騷前他都會做快測。前晚第6場演出中途，他突然感到沾寒沾凍，但仍專業完成演出。騷後軒仔才發現初步確診新冠病毒感染，主辦單位英皇娛樂隨即宣布餘下5場演唱會將延期舉辦，軒仔對受影響的觀眾深感抱歉，無奈說：「避咗3年卒之都係中咗。」

唔敢行近觀眾席

前晚（26日）Boxing Day，甫開場軒仔於舞台上落力演出，但在最後環節中，他感到自己的聲音不舒服，Encore了3次唱完《無能為力》後，歌迷繼續嗌Encore，又想送他禮物，不過他不似之前會行近觀眾席收禮，只離遠問：「咩嚟㗎？咁似避孕丸？哈哈！多謝每一位朋友，我好開心呀！我啱啱先知原來今日係公眾假期補假，但係會展班同事都要休息，我都聲沙啦，樂隊呢？走埋？」

觀眾叫他清唱，他笑言：「不如出年又開啦……哎吔，唔會過嚟收禮物喇，其實我係唔掂得你哋禮物㗎，我冇戴口罩，同埋我需要大家今晚返去，無論你咩宗教信仰都好，都為我祈禱，我有做快測，仲係一條線，但係今晚去到下半場，我一路標冷汗，你哋集合力量幫我，叫張敬軒唔好病好唔好呀？」

沒料到軒仔一語成讖真的確診，最終要暫停之後的演出。昨日他在社交網上載在演唱會對觀眾下跪的照片，並留言：「對於餘下5場嘅各位已經購票嘅觀眾我覺得萬分抱歉，好多謝大家嘅支持。知道呢次有好多朋友遠道而來，或者特登撲飛，辜負咗大家一番心意真係好對唔住。我會盡快養好身體，另擇日子再續呢一次嘅奇妙旅程。亦都要向所有受影響嘅台前幕後各個單位同各界朋友致歉，多謝大家嘅包容與體諒！最後，要再一次多謝過去6場前嚟支持嘅朋友！大家喺疫情之中都要身體健康，平平安安！」

盡快安排補場

昨日軒仔的經理人回覆：「軒仔正在休息中，多謝歌迷們關心，等佢好好休息過後，再以更佳嘅狀態去見大家。」演唱會總監馮貽柏表示大會將盡力協調一切，以軒仔健康為先，同步協調場地日期之後，會盡快通知歌迷補場安排。主辦方亦在官網發出公告，已購票觀眾請保留相關場次門票（必須連同票根），相關的後續延期及退款安排將盡快於兩星期內公布。

過去3年，軒仔開騷總有「阻滯」！2019年他跟香港中樂團合作的盛樂演唱會撞正社會事件，延後1年才舉行；同年年底為紀念入行20周年，他做了10場倒數跨年騷，但受疫情大爆發影響被迫煞停，延後4個月才復騷。今次軒仔也相當謹慎，除了沒有正式綵排，跟樂隊也是隔空練習，開騷前只綵排過兩次，但日防夜防還是不幸中招。