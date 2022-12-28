「Y世代」選最喜愛名人　呢位「老戲骨」竟然爆冷奪冠

不同世代喜愛的明星各有不同，而最近有國際市場研究和數據分析公司訪問了「Y世代」（Generation Y），即是八、九十後挑選他／她們最喜愛的名人紅星。結果令人意外！

現年85歲的黑人男星摩根費曼（Morgan Freeman）竟然擊敗一眾荷里活紅星以83%票率當選，投他一票的「Y世代」影迷都一致認為他是「好戲之人」兼形象正氣。摩根從影超過半世紀演過不少著名電影，《山水喜相逢》（Driving Miss Daisy）、《七宗罪》（Seven）、《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）以及《擊情》（Million Dollar Baby）等，每部都屬經典作品。其中2005年他就憑《擊》片勇奪奧斯卡金像獎最佳男配角。

而僅次於摩根就是幾個月前離世的美國老牌女星Betty White。此外，形象正面的荷里活萬人迷奇洛李維斯（Keanu Reeves）就以79%票率力壓佐治古尼（George Clooney）、曉積文（Hugh Jackman）、布斯韋利士（Bruce Willis）、湯漢斯（Tom Hanks）以及尊尼特普（Johnny Depp）等男星排第4位。

至於女星方面，奇洛李維斯的《生死時速》（Speed）舊拍檔金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）就以76%票率排「Y世代」最喜愛的名人第5位，成為女性之冠！而同樣受影迷歡迎的另一女星安妮希芙威（Anne Hathaway）亦榜上有名排第16位。