與劉穎鏇劉佩玥爭獎　JW恨攞「飛躍」：瓜分都制！

歌手JW加盟無綫後演出機會多，事業登上高峰，更在下月無綫頒獎禮中，成為最多提名女藝員，自言求「飛躍進步女藝員」獎作鼓勵的她，認同劉穎鏇、劉佩玥是最強勁敵，故望獎項能「一出三」，一同上台攞獎就皆大歡喜。

入行12年的JW，自去年由歌手轉戰無綫，瞓身工作有回報，於《萬千星輝頒獎禮》中角逐「飛躍進步女藝員」、憑《愛心灌溉》及《Wish》提名「最受歡迎電視歌曲」、以及《痞子殿下》入選「最受歡迎電視拍檔」共4項。成為最多提名女藝員的她，日前受訪時說：「過去呢一年自我挑戰咗好多，有咁多提名覺得努力係有人睇到，冇白費到。」

問到最期待的獎項，她不諱言是「飛躍進步女藝員」，自言過去一年真心付出百分百努力：「無論喺唱歌、導師、演戲各方面都進步好多，以前拍MV都10幾個鐘，但原來做演員可以做足20、30個鐘，我拍《痞》時，最高峰係52個鐘冇瞓過，所以體驗過做演員後，對無綫所有演員都有一份尊重，如果唔係真係鍾意演戲，根本冇可能捱到。」

至於心目中的最強勁敵，她首選劉穎鏇：「因拍《痞》時經常喺化妝間相遇，佢真係好Fit囉，為保持身材只食雞肉，而多產嘅劉佩玥表現都好好，亦大機會攞獎。」有謂《飛女》獎只一個，她妙想天開謂記得去年羅天宇與丁子朗齊獲「飛躍進步男藝員」，所以希望跟劉穎鏇及劉佩玥一同獲獎：「咁畀多啲鼓勵大家嘛。」此外，她恨到出口的獎項還有「最佳劇集」及「最受歡迎電視拍檔」：「純粹希望《痞》會贏，反而歌曲獎冇乜特別去諗，唱劇集歌只係想幫齣劇，唔係為個人。」

回顧過去一年，她覺得收穫比付出多，其中最大驚喜是賺得友誼，跟同拍《痞》的陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚及張頴康成為好友：「以前做歌手好難識朋友，因為唱完歌就走，但拍劇係長時間一齊，可以培養出好深嘅感情。」另外，她發現成功入屋，觀眾緣大增：「唱歌時啲Fans群係由10幾至30幾歲，但依家連小朋友或者年長啲嘅都知我係邊個，同埋透過電視知道我係咩人，所以真係好開心！」