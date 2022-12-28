Audi RS 3 Sedan quattro　熱血辛新代

【特約報道】新世代Audi RS 3型號，除了RS 3 Sportback quattro，還有RS 3 Sedan quattro。兩者同具備3.8秒完成0-100km/h加速的能耐，不同的是後者以高性能小房車定位，最適合喜歡駕駛四門小房車代步，又喜愛高性能駕駛的車迷。

講到高性能駕駛，最過癮的莫過可輕鬆地進行飄移體驗，大前提當然是在封閉道路上啦！

為滿足車迷，全新第二代RS 3 Sedan quattro首度標準配置高性能RS扭力調配器，並特設專屬RS Torque Rear駕駛模式，好讓駕駛者在封閉道路過足飄移癮。該RS扭力調配器既可在動態駕駛情況下，傳送更多扭力往負荷更大的外彎後輪上，有效減低轉向不足的情況。更可在封閉道路上進行飄移時，把全部扭力(即高達1,750Nm扭力)傳遞到一個後輪，配合專為RS 3而設的RS Torque Rear駕駛模式/功能，輕易做出高難度飄移動作。此扭矩分配器更連接到新增的mVDC模組化車身動態控制系統，確保能快速及精準配合，「駛」出最佳動態表現，令攻彎時操控靈活性進一步增強。

動力方面，雖然跟上代一樣，同以連續九年獲得「國際最佳引擎大獎」的2.5L 直五渦輪增壓引擎作動力核心，並擁有400ps最大馬力，但透過起用全新引擎控制單元，可以提早在5,600rpm(較上代早250rpm)輸出，並一直維持至7,000rpm。而峰值扭力則提升至500Nm的水平，比上代多出20Nm，可於2,250rpm至5,600rpm中維持。搭配短轉波行程、運作十分緊密的七前速S tronic 雙離合器波箱，配合RS 運動化懸掛、RS運動化排氣系統及RS專用駕駛模式設定，使其可在3.8秒破百，而極速則預設在250km/h。若升級至陶瓷制動碟，更可換來達280km/h的極速設定。

規格表

車型：四門五座位房車

引擎：直五TFSI

容積：2,480c.c.

最大馬力：400ps/5,600~7,000rpm

最大扭力：500Nm/2,250~5,600rpm

傳動：七前速S tronic雙離合器波箱

驅動：前置引擎、quattro四驅

0~100km/h：3.8秒

車身體積：4,5429×1,851×1,412mm（長×闊×高）