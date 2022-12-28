陳蕾九展騷尾場唱《First Love》　唔怕同張敬軒撞歌

歌手陳蕾（Panther）與岑寧兒（Yoyo）昨晚（28日）在九展為5場聯乘音樂會尾場演出，去到最後一場，兩人在台上不忘答謝對方，但卻有笑冇淚。岑寧兒最後一場要特別多謝陳蕾，兩人隨即來個感性的抱抱，但陳蕾即搞笑說不會喊，因還未到喊點：「你幫咗我好多，搵Key、捉緊個音、連英文發音都教埋，又搞埋和音，令到唱合歌都好容易。」岑寧兒聞言亦笑說：「唔會喊囉，好開心同好友合作，早年返嚟覺得自己格格不入，但識咗陳蕾之後感覺好好多。」

去到Encore環節除了唱歌，兩人即場在大銀幕打機玩《Mario Kart》遊戲，岑寧兒笑說：「呢個遊戲係我哋友誼嘅基石。」又透露曾冒「生命危險」黑雨下去到陳蕾屋企打機。陳蕾則笑言兩人能成為好友，因岑寧兒實在太爛玩。

完騷後陳蕾與岑寧兒接受訪問，最後一日開騷，她們接連演出日夜兩場，直言相當攰，最估不到是大家也很喜歡看她們打機，岑寧兒說：「今日係打大佬，攰得嚟開心嘅，會好好珍惜。」陳蕾指兩人的演唱會好像是一人一唱一半，但因有不少合唱歌，所以也只有幾首歌時間休息，但自我感覺良好，給演唱會表現很高分。

陳蕾在Encore環節唱宇多田光的日文名曲《First Love》，問到練習了多久﹖她說：「我諗9歲開始，《First Love》差唔多我9歲開始出，嗰首歌紅到去廣州，首歌我好細個已經識唱。」

講到與張敬軒「撞歌」，軒公同樣在演唱會Encore時唱《First Love》可擔心比較？她說：「唔會，佢始終男仔嘛，唱得人哋嘅歌預咗有比較，驚同宇多田光比較多啲。」問到陳蕾覺得軒公還是她唱得比較好？她說：「我睇咗少少，真係唔知，要聽晒先知。」