莊鍶敏父女團聚歎大餐　王嘉慧公私兩濟

莊鍶敏在平安夜不忘行善，以「仁濟之星」身份現身沙田馬場的「仁濟盃賽2022」，她透露父親早前來港團聚，會做孝順女陪爸爸溫馨過聖誕及新年。而《東張》女神王嘉慧當日擔任司儀，並首次與總理父親王亞明同場，做慈善工作之餘，又能與家人相處，相當難得。

莊鍶敏當日以性感打扮現身馬場，在馬會廂房外觀看賽事，吸引了不少馬迷注意。她透露是次專誠來支持主席葉恭正，雙方原來是師徒關係，她已跟對方學賽車多年。葉生曾勇奪兩屆亞洲賽事冠軍，並曾兩次代表香港出賽，亦有做車隊，但他笑言不夠後生仔快，故無謂獻醜，現已較少落場賽車。他讚莊鍶敏有賽車潛質，因為她開車夠慢、夠穩，這才有指導空間。

莊鍶敏在疫情期間不時參與探訪工作，為獨居長者送上物資。她表示每年生日都會透過仁濟網上捐錢服務行善，呼籲身邊朋友不要送生日禮物，改為捐錢更開心。她又透露聖誕及新年都會留港：「因為爹哋嚟咗，佢兩年冇嚟，想多啲時間陪佢，溫馨吓，我哋會日日食大餐，又要減肥喇！」她指父親年紀漸長，會避免出入人多的地方，只會搞小型家庭聚會。

鬥戲不動聲色

至於王嘉慧聖誕及新年都要開工，是日擔任活動司儀就穿得紅噹噹，充滿節日氣氛，她說：「今年係仁濟55周年，要祝賀生日快樂！今日屋企人有一齊嚟，父母都喺度，可以做慈善，又同屋企人相處，少呢啲機會，要好好珍惜。」除了做司儀外，她亦有參加綜藝節目《全城一叮》及《香港小姐再競選》，同時有不少演戲機會，近日就客串劇集《輕‧功》，與黎耀祥有對手戲，她表示：「戲中我做女鬼，同祥哥有對手戲，學到好多嘢。咁多對白算係第一次，好開心，感覺自己演技需要更多磨練。（祥哥教你兩招？）我唔敢騷擾佢，因為嗰場戲有啲沉重，連影相都唔敢，希望下次再有合作機會。」

對於豪宅近日曝光，書房大到放得下豎琴，她稱演奏豎琴是她最新的興趣，剛學了兩、三個月，由於學過彈琴，所以上手沒有想像般艱難，但認為豎琴易學難精，希望好好裝備自己，他日有需要希望表演以壯膽量。

楊國佳義演呼籲募捐

「仁濟盃賽2022」上周六在沙田馬場馬會廂房舉行，適逢今年是仁濟55周年紀念，主席與副主席孫蔡吐媚、朱德榮及鄭斯堅等一同切蛋糕慶祝，而現場供應豐富自助餐，甜品有「仁濟55周年」字樣，賣相精緻。

楊國佳總理透露正在播映的無綫劇《仁濟心》，他亦有份「登場」，原來約20年前張栢芝前往探訪仁濟永強病人基金受惠者時，他與理文造紙的李文俊都在場，當時新聞亦有報道，而這則新聞將在劇中重現，他表示：「1月7日我同張栢芝、李文俊『出場』《仁濟心》，廿年前報道再拎出來播，係一個美麗回憶，大家依家都變咗，當時係2003年沙士，呼籲更多人捐款。」