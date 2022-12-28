節後消滯　靚湯最滋潤

經過多天的聖誕假期，又是時候畀個胃抖一抖！要說每逢節日，總免不了大吃大喝，一個唔小心食滯咗？不如煲一煲有消食作用的靚湯畀自己同屋企人，加入生薑，消滯同時驅寒，今次就為大家找來兩款中醫建議的湯水食療，飲啖湯、潤一潤啦！

【蓮藕豬踭肉蓮子湯】

材料：（4人分量）

蓮藕300克、豬踭肉250克、蓮子20克、茯苓20克、綠豆20克、薏米20克、芡實15克、神曲15克、麥芽15克、生薑4片

做法：

1.把所有材料洗淨，豬踭肉放入沸水煮20分鐘，汆水待用。

2.把所有材料放入煲中，加入清水，煲30分鐘即可。

【山楂淮山湯】

材料：（4人分量）

山楂10克、淮山30克、茯苓15克、炒扁豆20克、陳皮一角、蜜棗3粒、豬肉4両 （素食者可改用粟米3條）、生薑3片

做法：

1.把所有材料洗淨，豬𦟌汆水，待用。

2.把所有材料放到煲中，加入12碗清水，煲兩小時。

3.加少許鹽調味即可飲用。

【同場加映：布渣葉雪梨陳皮湯】

若你的體質或身體不宜飲用含生薑的湯水，又或想達到清熱的效果，還可選擇這款具清熱消滯、養陰生津功效的湯水食療。

材料：布渣葉1両、雪梨2個、舊陳皮1角、雲茯苓1両

做法：

1.把所有材料洗淨，雪梨切塊，待用。

2.把所有材料放到煲中，加入8碗清水，煲約1小時。