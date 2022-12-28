美心集團聖誕送暖　送出16,000份聖誕禮物予醫護人員、檢疫人士及基層家庭

【營業資訊】近日疫情反覆，不少市民因感染了新冠肺炎而需要入住社區隔離設施，適逢聖誕佳節，沒有家人親友陪伴在側，相信他們會倍感孤寂。有見及此，美心集團特別派出「聖誕天使」前往竹篙灣和啟德社區隔離設施，以及醫管局職員飯堂，派發共12,000份聖誕小食，包括杏仁條或曲奇餅等，予接受檢疫人士及醫護人員。集團亦將於聖誕及新年期間，透過「食德好」、「膳心連」及「樂餉社」，派發4,000個福袋予基層家庭及弱勢社群，為他們送上暖意及祝福。

美心集團首席營運官 (香港及澳門) 蕭德威表示：「新冠疫情持續，有不少市民因感染而需要接受隔離檢疫，未能於佳節與家人相聚，同時亦有眾多醫護人員日以繼夜為市民服務，齊心抗疫，故我們希望略盡綿力，為他們送上聖誕心意。」美心集團於12月24日（平安夜），在部分醫院職員飯堂向醫護人員送出共4,400份聖誕小食，以感謝一眾專業人員於疫情期間的辛勞付出；並於12月25日（聖誕節），向正於竹篙灣及啟德社區隔離設施檢疫的人士送出共7,600份聖誕小食，分享聖誕節的喜悅。

本年初，在來勢洶洶的第五波嚴峻疫情下，集團眼見社區內食物及抗疫物資短缺，弱勢社群的生活更見艱難，故透過四個長期合作的社福機構，包括「惜食堂」、「膳心連」、「民社服務中心」及「尊賢會」，向受疫情影響的基層派送餐券、白米、口罩和消毒洗手液等抗疫物資，總值逾170 萬元，援助共12,000多個基層家庭，緩解他們的即時生活所需。中秋節期間，集團亦捐贈了逾160萬個月餅予基層家庭及弱勢社群，希望大家佳節同歡。