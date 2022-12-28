王嘉爾巡唱期間受訪揚言好想談戀愛　有意婚後退出娛樂界

出身香港的歌手王嘉爾（Jackson）近日於新加坡及泰國等地舉行世界巡迴演唱會，深受樂迷歡迎。而泰國站完成演出後，他接受當地電視台訪問，期間大談愛情觀，他揚言很想談戀愛，又透露有意於成家後退出娛樂圈，當全職Family Man！

Jackson談到自己的事業發展，感恩表示很幸運被許多人包圍着，也能感受到大家對自己的喜爱，不過有時會感受到內心深處的寂寞，甚至表示經常想撥電話找人傾苦，卻苦無對象！至於感情生活一向備受關注，他坦承已空窗了一段日子，没有人向他表白，也没有人找他約會：「想要在35歲前結婚，並在成家後隱退。或許有天我遇見了未來的妻子，我覺得自己會以家庭行先。」

另外，Jackson出道後一直「寵粉」，而今次演唱會期間，更試過主動衝向台下，跨欄躋身粉絲群中，令全場起哄。有網民將相當視頻上載到互聯網，更搞笑寫道：「都說他的保安人員不是用來應付粉絲，而是用來應付他本人﹗」至於新加坡站演出時，無綫派員專程飛往當地採訪，Jackson坦言自己「睇TVB大」，更主動「獻媚」，揚言只要無綫出聲，自己十分願意効力。