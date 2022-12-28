聖誕票房派彩　《阿凡達2》上映兩周即成為全年季軍

由奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導的科幻特技話題作《阿凡達：水之道》（Avatar:The Way of Water）自上映以來票房直線上升。截至昨日（27日），該片於全球票房已正式衝破10億美元（約77.9億港元）！

《阿》上映兩星期已「過關斬將」先後過多部賣座片《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）、《蝙蝠俠》（The Batman）、《迷你兵團2》（Minions: The Rise of Gru）以及《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）等的票房數字，成為今年全球最高票房季軍，預計日內將超越《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）挑戰15億美元（約117億港元）票房冠軍《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）。不過距離《阿》導演占士金馬倫口中需要20億美元（約156億港元）才能打個和唔使蝕本的票房數字仍有大段距離！

2022年全球十大電影票房榜（截至12月27日）

1.《壯志凌雲：獨行俠》

2.《侏羅紀世界：統治霸權》

3.《阿凡達：水之道》

4.《奇異博士2: 失控多元宇宙》

5.《迷你兵團2》

6.《黑豹2：瓦干達萬歲》

7.《蝙蝠俠》

8.《雷神奇俠4：愛與雷霆》

9.《長津湖之水門橋》

10.《獨行月球》