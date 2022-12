聖誕票房派彩　《阿凡達2》上映兩周即成為全年季軍

由奧斯卡金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導的科幻特技話題作《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)自上映以來票房直線上升。截至昨日(27日),該片於全球票房已正式衝破10億美元(約77.9億港元)!

《阿》上映兩星期已「過關斬將」先後過多部賣座片《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)、《蝙蝠俠》(The Batman)、《迷你兵團2》(Minions: The Rise of Gru)以及《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)等的票房數字,成為今年全球最高票房季軍,預計日內將超越《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World: Dominion)挑戰15億美元(約117億港元)票房冠軍《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)。不過距離《阿》導演占士金馬倫口中需要20億美元(約156億港元)才能打個和唔使蝕本的票房數字仍有大段距離!

2022年全球十大電影票房榜(截至12月27日)

1.《壯志凌雲:獨行俠》

2.《侏羅紀世界:統治霸權》

3.《阿凡達:水之道》

4.《奇異博士2: 失控多元宇宙》

5.《迷你兵團2》

6.《黑豹2:瓦干達萬歲》

7.《蝙蝠俠》

8.《雷神奇俠4:愛與雷霆》

9.《長津湖之水門橋》

10.《獨行月球》