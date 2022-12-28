馬路三寶去Camping EP2　大頭蝦跌壞車匙

【特約報道】成班人去Camping時，最怕有大頭蝦唔覺意跌咗嘢仲要後知後覺，真係會好掃興！特別揸車外遊時，唔見車匙或跌壞車匙對車主嚟講都係幾麻煩嘅事，連車都撻唔著，更加唔好講再開車周圍玩。好彩中國平安網上汽車保險嘅指定全保計劃附有3重額外保障，包括車匙延伸保障，當車匙唔小心唔見咗、爛咗或者畀人偷咗而要更換， 都可享高達港幣8千元嘅賠償額。除咗車匙延伸保障，該指定全保計劃亦同時有擋風玻璃保障同24小時路面緊急支援服務。想知更多就立即睇片跟馬路三寶去Camping啦！

中國平安保險(香港)有限公司的網上保險提供24小時服務，讓大家可隨時隨地進行網上即時報價及投保。而網上汽車保險指定全保計劃附3重額外保障，當中的車匙延伸保障賠償車主在香港特別行政區（HKSAR）內因損壞、遺失或被盜竊車匙的更換費用。投保人索取車匙更換報價並提交文件予中國平安保險(香港)有限公司後，將於1個工作天完成批核。需要留意的是，投保人必須24小時內報警，墊底費為港幣1,000元。

另外，提提電動車車主們，中國平安網上保險現正大力推動電動車保險，並接受大部份電動車型號投保全保！想了解更多私家車保險或優惠詳情，記得上返中國平安保險(香港)網站睇吓喇！一切資料以網站內容為準。

■ HK$200推廣碼：ONCC200

■ 有效期：2023年6月30日

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