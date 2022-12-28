民選年度爛片　謝勒力圖超級奸雄電影高票數當選

2022年快將完結，最近美國有電影網站就找來一眾網民齊齊選出今年最差電影。結果，多部備受矚目的電影均榜上有名！

美國男星謝勒力圖（Jared Leto）向來「形象百變」，繼「小丑」之後，今年他再演另一超級漫畫奸雄「魔比煞」（Morbius），在一眾超英迷期待之下，卻「雷聲大雨點少」！影片票房失利之外，亦慘遭劣評。被影評人批評之外，亦得不到觀眾的歡心以過半數票率拋離其他對手成為民選年度爛片！

而僅次於《魔》排第2位就是《了結月光光》（Halloween Ends），雖然影片是經典恐怖片《月光光》系列的完結篇，但卻「衰收尾」遭一致劣評！除了《月光光》大結局之外，另一經典恐怖片《德州電鋸殺人狂 2022》（Texas Chainsaw Massacre

）亦打入民選年度十大爛片之一。

此外，「侏羅紀世界」系列大結局《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）亦是影迷心目中的年度爛片之一。雖然今次將「侏羅紀世界」以及「侏羅紀公園」合二為一，「公園」經典舊角色回歸，但奈何劇本不濟令影片同樣「衰收尾」被淪為爛片！

除了「民選」之外，美國娛樂周刊《Entertainment Weekly》的影評人亦公布今年最差電影。結果多部備受矚目的電影入圍！其中由「邦女郎」Ana de Armas主演的瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）傳記電影《金髮夢露》（Blonde）有入圍。除了《金》遭劣評之外，班頓費沙（Brendan Fraser）主演被視為衝奧之作的悲情電影《鯨》（THE WHALE）亦被雜誌的影評人批評。

民選年度十大爛片

1.《魔比煞》

2.《了結月光光》

3.《侏羅紀公園：統治霸權》

4.《The Munsters》

5.《木偶奇遇記》

6.《德州電鋸殺人狂 2022》

7.《月球隕落》

8.《禁室 365 天之後：明日之慾》

9.《氣泡劇組》

10.《凶火異煞》