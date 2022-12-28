【簡潔生活學】新一年來點新嘗試吧

還有幾天便告別2022年了，你這一年過得好嗎？

隨着防疫措施放寬，市面的節日氣氛變得很熱鬧，很多人也趁假期飛到外地旅遊，而我亦終於可以一家人到日本過節了。

每到年尾我都會檢視整年的目標是否達成，而訂立目標的習慣，可以讓我保持積極的態度，因為人容易產生惰性，若不想整年「一事無成」，就要為自己訂立目標，目標不必很遠大，簡單如清理一個書櫃、讀10本書、早睡一小時、進行一星期一天素食等都可以，重點是你要肯實踐。

關於工作方面，我跟收納團隊也服務了不少家庭，幫他們重整一個乾淨整齊的家；也為各類機構或慈善團體舉辦講座及工作坊，特別是能夠順利完成兩次日本整理收納協會的《二級整理顧問收納認證》課程教學，非常有滿足感。

個人方面，今年也完成了英國MBA課程，在上台領取畢業證書的一刻，既興奮又感動；而最值得高興當然是獲某雜誌頒發的「Iconic Women 超卓女性大獎」，除了是團隊一起努力的成果，也感謝丈夫及子女的無限支持，才能走到這一步。

作為媽媽，我當然明白要打理一頭家是很費心，加上要工作的話，身心俱疲。所以，在未來一年，我會繼續增值自己，修讀不同類型的課程，若然用得着幫助其他人固然最理想，又或是以我的「行動力」鼓勵其他人：我做得到，你也做得到！

預祝各位讀者，新一年健康快樂，一起向着目標出發，多作一些新嘗試，令生活更充實。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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