DOM WORLD虛擬水上城　曲線創未來

受全球暖化威脅，有研究指海平面將不斷上升，預計不少城市有可能被淹沒，於是不少具遠見的設計師開始構思水上建築，甚至漂浮島嶼，希望為人類的未來尋找出路。正如設計工作室minD為現實世界和時下流行的元宇宙，構思了多個水上建築概念，利用優美的曲線，呈現獨特的形態，令人對未來充滿期待。

元宇宙社區

以設計風格前衞見稱的英國已故建築大師Zaha Hadid曾說：「沒有曲線，就沒有未來。」而由曾為Zaha Hadid Architects前端設計團隊Cluster Z成員Miroslav Naskov創立的minD，就把曲線的魅力發揚光大，為方興未艾的元宇宙設計出虛擬水上城市「DOM WORLD」！

整個構思以生命之樹——榕樹為核心，周邊的建設均以曲線為主，一圈又一圈，住宅部分由6座塔樓組成，以花瓣等自然景物為設計靈感，周圍種有植物，極具新意。社區之中不乏各種娛樂及休閒設施，包括會議廳、音樂會場地、畫廊、花園等等，給人際交流提供合適的平台。

值得一提，周邊的景觀被設計成綠洲似的，步行道和電動車道路系統蜿蜒曲折，穿過茂密的森林，甚至可進入水下，令人充滿驚喜。