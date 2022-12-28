壓軸強Phone年尾爆發

踏入年尾，傳統也是手機廠「收爐」之時，但今年卻例外，事關近月多部新款智能手機蜂擁而出，例如vivo X90 Pro+不但坐擁蔡司鏡頭組合，還是首批應用Snapdragon 8 Gen 2處理器的手機之一，實力強橫！同期其他對手亦各有特色，為2022年手機大戰寫上完美句號！

仿皮機背 蔡司神鏡

X90 Pro+沿用上代的仿皮設計，「華夏紅」機背搶眼特別。雖然機身厚9.7mm、重221g頗為墜手，但雙曲面屏幕配合下手感卻十分不俗。它的6.78吋AMOLED 2K E6 超感護眼屏幕搭配1,440Hz PWM調光和抗疲勞亮度調節功能，呵護用戶雙眼，而且支援3,200 x 1,440解像度、120Hz刷新率、8,000,000:1對比度，屏佔比更高達92.50%，同時滿足劇迷及Game迷需要！蔡司鏡頭組合由5,000萬像素主攝、5,000萬像素50mm定焦人像鏡頭、4,800萬像素超廣⻆鏡頭及6,400萬潛望式長焦鏡頭組成，其中主攝內建T*鍍膜，感光元件達1吋，配合OIS光學防震，有助減少雜光鬼影及提升清晰度。拍攝模式還具有Biotar、Sonnar多款蔡司風格供選擇，效果與別不同。內建新款處理器的它用上12GB RAM，跑分成績理想，在8,900mm²雙冰原均熱板幫助下長時間打機也保持低溫。

哈蘇加持

OPPO Find N2雖採用「大摺」設計，但展開時只有7.1mm厚、233g重，體積比上代足足減少了37%，單手也能輕鬆操作。主副屏幕分別有7.1吋及5.54吋，峰值亮度分別高達1,550nit及1,350nit，陽光底下也看得清晰，而且同樣具有120Hz刷新率，打機都得！另一賣點是5,000萬像素Hasselblad三鏡頭，相片俱經過哈蘇自然色彩優化。另配備S8+ Gen 1處理器、4,250mAh電池及支援67W快充。

Leica聯手

小米年中才推出Xiaomi 12系列，事隔不足半年再推新一代。標準版Xiaomi 13內置6.36吋OLED柔性直屏，最高120Hz刷新率及240Hz觸控採用率，峰值亮度1,900nit，屬頂級屏幕規格。它是率先用上S8 Gen 2處理器的智能手機之一，搭載4,462mm²超大液冷VC散熱板，高性能同時散熱優良。相機繼續與Leica合作，涵蓋了主攝、超廣角及長焦鏡頭，對應8K@24fps超高清錄影。

平玩新U

Moto X40也應用了S8 Gen 2處理器，內地12GB RAM+256GB ROM版本售價僅3,399人民幣起，比對手便宜一截，可謂「頂爛市」之作。其他規格都唔弱，包括6.67吋165Hz POLED屏幕、5,000萬像素三鏡頭、IP68防水防塵、支援125W有線快充及15W反向充電的4,600mAh電池等。值得一提其前置自拍鏡頭高達6,000萬像素，加上提供35mm、50mm及85mm三大人像焦段，影人特別Sharp醒！

三防換電

Samsung Xcover 6 Pro雖然今年7月已在亞洲部分地區開賣，但水貨近日才正式到港。一如家族成員它主打軍規級的防護機身，合乎MIL-STD 810H耐用性及IP68防水防塵要求，足以應付各種極端天氣。搭載6.6吋FHD+解像度的LCD屏幕、S778G處理器、6GB RAM、128GB ROM、5,000萬像素主鏡頭及電筒快捷鍵，而且背蓋可以拆開，方便緊急時更換電池。

細摺新貴

Pocket S是Huawei揭蓋摺屏新作，機面設有1.04吋340×340像素的圓形OLED外屏，用以自拍及顯示日期時間等訊息。揭開外蓋則見6.9吋OLED可摺疊屏幕，支援 120Hz刷新率、1,440HzPWM調光及300Hz觸控採樣率。核心部分由4G定製版778G處理器、8GB RAM及最高512GB ROM組成，另具有4,000萬像素超感知雙鏡頭、4,000mAh電池及支援40W SuperCharge。