陳山聰入圍視帝十強約友人還神　劉佩玥郭柏妍落力拉票

藝人陳山聰、劉佩玥、郭柏妍及江美儀等，下午現身電視城，為台慶頒獎禮入圍十強拉票。對於有報道指山聰有高人指點催運，日前出席活動時雙手在戴上 水晶及佛珠，他澄清謂：「每年去到呢個時候，都總有呢啲新聞，眾所周知我好喜歡飾物嘅，其實真係有高人指點嘅話，我希望中六合彩先啦，我要幫個仔交學費。」

談到今年成為視帝大熱，山聰連聲多謝：「真係好感恩，去到最後十強大家都好有實力，仲有好多位係我嘅前輩，包括郭晉安同馬國明等等，佢哋嘅戲有目共睹，能夠同佢哋一齊落場「比賽」，係一件非常開心嘅事。無論點樣都好，將自己嘅力跑埋呢場賽事，已經去到最後800米入直路嘞，當晚我都係想平常心enjoy the show。」

山聰笑言以往即使明知自己陪跑，去到現場心情亦相當緊張：「2019年我坐喺馬國明隔離，宣布嗰刻我戥佢緊張兼高興，所以1月8號頒獎禮，無論邊個攞都係件值得開心嘅事。（今年你係咪應該要諗定感謝詞？）每年都應該要諗嘅，希望始終有一日係自己，有啲人我亦都特別想多謝。（最想多謝邊個？ ）依家唔講住，希望1月8號你有機會聽到我講。」

另外，山聰日前相約友人還神，他表示：「每年都會出海搭船去還神，大家好似去旅行一樣。今年年頭我許嘅願，好似多啲劇推出、小朋友身體健康咁，結果都如願。」

藝人劉佩玥（Moon）對於今年破天荒共有四項提名，包括「飛躍進步女藝人」及視后，Moon表現興奮：「已經覺得好榮幸同開心，尤其視后競爭好強，多謝公司俾個咁大嘅鼓舞我，覺得已經好滿足及感恩。」

她坦言對「飛躍進步」信心滿滿：「今年喺《美麗戰場》及《超能使者》嘅演出，大家都見到不一樣嘅劉佩玥，而呢個獎我都入圍咗好多次。（論資排輩輪到妳？）年資嘅話都OK，哈哈！今年係我入行第9年嘞，覺得今出次機會好大，咁我不嬲對自己嘅演出好有信心，會盡力做好演員本分。」

Moon又指近日出席派對等場合，都會落力為自己拉票：「覺得今次有幾個提名，點都要為自己做返啲嘢。今仹真係想攞吓獎，因為台慶55周年，特別有意義，而且大家嘅反應令我有信心。（準備咗戰衣？）未，有好多唔同嘅選擇，我諗緊咁我就顏色及性感程度。」

至於郭柏妍憑《下流上車族》人氣急升，至今走在街上依然被叫「車芊芊」（角色名字），而戲中媽媽江美儀亦對她信心十足，不過她坦言較之個人獎項，自己希望該劇奪得「最佳劇集」，又反過來指睇好江美儀得視后：「佢攞過「最佳女配角」，好想集齊一套，希望佢再下一城。」談到「處女下海」拍攝《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》，卻出師不利因種種原因停工，她坦言：「我嗰part就拍完，自己對製作人陳十三嘅出品好有信心，相信唔使幾耐，成部戲就可以完成，同大家見面，同埋今次我真係學到好多嘢。」