馬浚偉做人有「品」　托賴到依家仲未中招

藝人馬浚偉、施匡翹今日（28日）現身何文田一中學為港台劇《我們的畢業禮》進行拍攝，馬浚偉坦言受疫情影響，原定於10月完成的拍攝工作現延期至12月，原定主角之一的劉心悠亦因檔期未能配合而未能參演：「佢之前報讀咗廚藝課程，學整甜品。」他亦表示今次碌了不少人情卡，邀得多位圈中前輩譚玉瑛、湯寶如、陳秀珠、胡渭康及范振鋒等客串演出：「今次搵咗幾位新演員，有啲係啱啱大學畢業，有啲之前讀演藝課程，但出到嚟冇機會發揮轉咗行，我自己只係個小角色，希望畀多啲機會新一代發揮。」

他表示今次是港台破天荒製作的20集長劇，預計農曆年後完成，並安排於明年3、4月播出，又指由於很多校園場景，擔心若有工作人員確診會牽連甚廣，因此他現時每次開工都要求劇組先做快測，亦感恩疫情至今自己仍未中招，笑言或因做人「有品」：「依家約人食飯唔會多過3人，會品字型唔會對住坐，減低風險。」

他又透露來年大致集中工作和進修：「除咗拍劇、為舞台劇同主演嘅電影做功課，仲要準備其他公職同藝發局工作，亦報讀咗大學碩士課程，若果大學收我嚟緊兩年就要忙埋讀碩士。」