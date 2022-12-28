為栢天男同廖子妤「姊妹變情敵」　王丹妮：想撲過去鍊死佢！

「影壇新貴」王丹妮與廖子妤早前於電影《梅艷芳》合演姊妹，感情好到不得了，沒料於新片《毒舌大狀》卻來個大逆轉，演一對充滿仇恨的情敵，二人同聲大呼過足戲癮，基於早已有默契，故演出時零顧慮，100%去到盡。

演戲經驗尚淺的王丹妮，指今次角色可謂本色演出，皆因片中演一位屋村長大的知名模特兒，以及育有一女，與其現實生活有共通之處，唯一不同之處便是未曾體驗過坐監，故演繹監犯時需時揣摩。為突出於監倉內失去一切的狀態，王丹妮亦有於妝容上花盡心思，她說：「唔化妝之餘，仲要再加重啲殘嘅感覺，有搽咗嘢令毛孔更加粗，手甲、腳甲要綑邊，頭髮用多啲鹽水同倒梳。」

談到片中對子妤充滿仇恨，王丹妮直言雙方於一場探監對手戲中，感覺欲置她於死地：「拍到最後好辛苦壓抑，想撲過去鍊死佢，但我冇辦法，因為角色局限嗰一刻感受係咁樣，我只可以壓抑住，只可以做到咁，喺嗰短短幾分鐘，觀眾會見到個仇恨有幾深。（鏡頭以外都唔講嘢？）拍之前大家特別隔開，想Hold住個情緒，所以一埋位就好有火花。」其角色長期處於崩潰狀態，為免帶住負面情緒返家，王丹妮每日收工均以食來發洩，直至心情回復，開心才打開家門。而王丹妮老公羅孝勇亦有參與該片，不過二人未有對手戲：「有時睇更表見到同一日開工感覺好得意，我哋都試過喺場地一齊食消夜，之後等埋佢一齊返屋企，有機會當然想真正合作啦！」

而子妤今次則演名門千金，每次出場均衣着光鮮，打扮得高貴得體，她說：「戲入面好多名牌衫贊助，好想拎返屋企收藏，但工作人員話唔可以，好在着住啲靚衫時影咗好多相。（演有錢太太難唔難？）真係要學，本身我份人冇咩儀態，所以拍之前一個月，成日着住高踭鞋行來行去，又練習飲一杯酒點樣揸杯。」至於演子妤入贅老公、王丹妮情人的栢天男，坦言現實中未試過一腳踏兩船，問到若遇上白富美女士，可接受入贅要求？他尷尬表示：「我係想要溝通到嘅對象，重點係緣分，但我未遇到。」

場地:Madame Fu