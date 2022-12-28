馮允謙新碟紀錄愛與失去　太投入拍攝致情緒低落

歌手馮允謙（Jay）派台新歌《Me And The Moon》充滿節日中單身寂寞感，單身人士大有共鳴。他說：「2021年嘅時候，我感到屋企人、朋友，Fans都畀咗好多愛我，開始造新碟時寫好嘅歌關於『愛』，旋律比較輕快和開心。」所以就創作了甜蜜情歌《報復式浪漫》，之後的創作亦隨着經歷和感受。他說：「大約今年3月時感到好忙，好多事情發生，無得放假，寫咗首《Freakin' Nightmare》。7月舉行咗我首個個人演唱會，好可惜嫲嫲嚟唔到，我寫咗首歌《給缺席的人唱首歌》送畀嫲嫲。今次專輯除咗愛情歌，仲有啲歌寫失去和遺憾，記錄我嘅成長階段，影嘅相亦都比較成熟。」

去年Jay Fung 唱片配合吸血鬼三步曲，以紅黑色為主調，充滿電影感。全新專輯《LOVE & LOSS》走成熟風格，以沉實色調。唱片封面Jay Fung頸後有紋身，手臂和臉上有傷疤特技化裝，像真度極高，他笑說：「唔使驚，唔使心痛，係特技化裝，好似呀！」

為配合拍攝概念，他承認情緒低落了大半天，拍攝期間還眼紅紅。他說：「LOSS部分設計師和攝影師想用傷和痛去表達，除咗以紋身和傷疤化妝加強感覺，仲影好多感覺好沉重嘅相，拍完成個人情緒down咗好耐！呢個經歷好特別，有少少辛苦，但出嚟啲相我好滿意，同平時嘅我好唔同，畀大家見到我另一面。」