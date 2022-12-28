蔡思韵預告搞個人舞台劇　搵男友劉俊謙做專業顧問自肥

演藝圈新生代蔡思韵（Cecilia）、劉俊謙、朱栢康與岑珈其皆獨當一面，今年4人齊集同一經理人公司「Master Our Mind Production Limited」，由親密好友變成同事兼戰友，4人更透露新一年演藝大計。

今年忙於多部電影拍攝的蔡思韵，指明年想貪心一點，讀書時有不少舞台表演的她，來年想做一個Solo演出，用自己熟悉的舞台媒介去表演，到時會找朱栢康、劉俊謙任專業顧問一齊創作，識得人多的珈其則做監製。

劉俊謙今年完成電影《九龍城寨》後，大部分時間也在台灣拍戲，他說：「因為演員很多時都被動，自己想多點不同形式去創作，所以想嘗試寫故事，在台灣工作的時候開始寫劇本，已經完成咗三稿，依家不停去找前輩去修正。」

今年是岑珈豐收的一年，演出電影、電視劇，任綜藝節目主持，電視劇《IT狗》演出更令他入圍韓國釜山國際電影節提名「亞洲內容大獎」的最佳男配角，他說：「目標想衝出香港，嘗試拍另一些地方的製作，這是一個很好的經驗，了解別人的文化及拍攝，令自己有新衝擊。」

珈其指自己國語不太靈光，在旁的劉俊謙就大讚Cecilia是好幫手，俊謙指每晚也會找她幫練習發音。珈其笑問：「如果之後我每晚找她練習？」朱栢康笑言：「首先你唔係問佢，而係要先問老婆。」朱栢康的舞台劇叫好叫座，同時也演出不少電影，踏入40之齡的他正籌備重大計劃，直言想做導演。