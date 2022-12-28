紫月奈奈　超強治愈感

日本寫真女優除咗講身材火辣度，亦講求散發出幾強大嘅治愈能量，不過呢種能量唔係個個女優都擁有，如果大家想搵一個女優嚟治愈自己嘅空虛心靈，今日同大家見面嘅巨乳新人妹紫月奈奈就係最佳人選喇！

清新G奶

要知道，呢種治愈能量喺花枝招展或妖艷女優身上係搵唔到嘅，因為佢哋散發出嘅係誘惑同挑逗魅力，喺清純可愛嘅女優身上先可以搵到治愈感，就好似紫月奈奈喇。

今年24歲嘅佢，雖然唔算好靚女，但勝在五官分明，所以就被寫真界歸類為清楚系面孔，而且氣質可愛又純樸，似入世未深嘅鄰家少女，散發出一股清新又強烈嘅治愈感覺。身材方面帶點肉感，不過奈奈正努力做運動Keep Fit，希望腰圍可以減番兩吋，但係就唔希望阿妹因為運動過量，令心口對白滑G奶縮水，搞到身上最大嘅賣點吸引力削減啦！

提升吸引力

奈奈喺今年年中出道以寫真女優身份登場，但寫真工作其實只係副業，佢本身係一位看護，同時亦係一位Cosplayer，不時都會換上動漫角色造型參加攝影活動，亦正因為咁，備受寫真業注目並招攬佢做寫真女優。

早前，佢推出首隻寫真DVD作品《MILKY GLAMOUR》，銷售成績相當理想，為佢嘅寫真事業打下一支強心針，不過奈奈對自己嘅表現只係畀50分，點解呢？佢話一來拍攝時太緊張，表情和動作都有點生硬，二來身材唔夠弗，所以現正努力提升自己嘅吸引力，希望將來推出嘅寫真作品更加令人賞心悅目。

紫月奈奈經常都會參加攝影會，之後佢就會將部分相片上載到社交網同大家分享，想感受一下佢嘅治愈能量，千祈唔好錯過啦！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：36G-25-35