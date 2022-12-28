蕭正楠區永權演唱會提倡環保　服裝採用鮮艷奪目顏色

蕭正楠、伍仲衡、區永權的《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會將於1月6日假灣仔伊利沙伯體育館舉行。三子的籌備工作進行得如火如荼，演唱會服裝由香港時裝設計師設計，以環保概念貫穿一切，同時推動環保呼籲切勿浪費。

日前三子與設計師開會，度身、構思演唱會服裝，演唱會服裝大膽採用鮮艷奪目之顏色帶出演唱會開心主題。三子坦言與設計師十分投緣：「搵佢嘅原因係佢嘅設計概念係一裙多穿、一裇多穿，就算飾物都可以一飾多穿，都係希望2、3套就可以拼到10套8套嘅感覺，環保係唔需要買太多東西。」

伍仲衡表示，面對環保概念，好多經常都說物料都要環保：「但其實生活應該係簡單，Simple is beautiful。好似設計師做嘅第二套衣服，幾件衣服拼在一齊，又唔會浪費。」蕭正楠感謝設計師就每人的特點套用不同顏色。墨綠色代表伍仲衡沉實有多才多藝的性格；深彩藍色代表蕭正楠一向官仔骨骨加唱歌實力的性格；桃紅色則代表區永權耀眼和藹可親的笑容，同埋音樂的實力。

問到當晚演唱會有誰擔任特別嘉賓，三子一直都保守秘密。而在當天開會，出現一個小小的身影，他就是區永權11歲囝囝區靖崋（Ambrose）。一向盡得爸爸音樂實力真傳的Ambrose年紀小小，將會在是次演唱會中擔任特別嘉賓與爸爸一起打鼓Jam歌。