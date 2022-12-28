成人性教育　實踐最舒服

睇四仔作為性教育未免得啖笑，始終係正規嘅性教育至係正途。不過，如果從娛樂角度嚟睇嘅話，四仔作品嘅成人味絕對合格，就好似今日為大家介紹嘅幾部作品咁，愈睇愈有味。

提升戰鬥力

想睇高質又喜感十足嘅四仔？呢套由Pure Taboo出品嘅《Uneasy A》就一定唔可以錯過喇！搵嚟Savannah Sixx同Aliya Brynn兩位青春脫星演出，故事講夢想成為脫星嘅佢哋，被經理人公司要求修讀床技研習班，如果成績攞唔到A嘅話，就冇得出道，要執包袱走。由於兩女都係性經驗淺，即使講師講得幾精彩，佢哋都未能夠掌握到箇中嘅技巧，於是便加強實戰練習，希望透過連場激戰，喺短時間內提升床上戰鬥力。

後門初體驗

呢班脫星搞邊科，竟然集體去上課？原來佢哋為咗日後演出後門主題四仔要努力！講緊嘅係呢套由Private製作嘅《Anal Nubiles》劇情，搵嚟Xavi Rocka、Kaizen XXX、Raul Lora及Sam Frost四位導演聯手執導，睇得出片廠相當重視，並由Gabi Gold、Anya Krey、Lina Luxa等人氣十足嘅脫星參演，難怪備受四仔迷注目。雖然當中唔少脫星早有後門演出經驗，但憑住佢哋精彩嘅演技，仍能演出到初體驗時嘅緊張表情，絕對值得一讚。

猛男治情傷

雖然美國四仔界有唔少以學園為主題嘅系列，但講到近年嘅人氣之選，非Perv City推出嘅「Perv City University Anal Majors」系列莫屬，皆因佢糅合學園同後門演出兩種元素，一直深受國四仔迷歡迎，嚟到最新一集嘅《Perv City University Anal Majors #10》，導演Maestro Claudio喺劇情上再下工夫，並搵嚟Emma Hix、Alexis Tae、Destiny Cruz及Leah Winters等四位脫星攜手演出，故事講Emma Hix因為失戀，幾個好姊妹便安排猛男幫佢治情傷，結局充滿驚喜。

碟評

學園主題嘅四仔，可謂美國四仔界人氣題材之一，因此廠方想令作品更受歡迎，真係要搞搞新意思，從呢點嚟睇，《Uneasy A》絕對係三套作品中嘅首選，事關高質嘅拍攝技巧，加上帶有喜劇味嘅故事，令人留下深刻印象。