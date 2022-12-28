梁朝偉封「寵妻狂魔」　豪宅見證真愛

影帝梁朝偉在不少地方都擁有物業，其中於香港半山的豪宅日前於網上曝光，全屋以紅色為主調，擺設、裝修盡顯「富貴風」，不少網友留言指家居之布置與平實的他格格不入，並曲線讚偉仔能「批准」家居如此花俏，絕對是「寵妻狂魔」！

梁朝偉位於香港半山豪宅的家居布置日前於網上多角度曝光，全屋裝修、擺設相當華麗，並以紅為主色，客廳走意大利古典風，水晶吊燈、紅色圖騰椅及多張梳化，樓底十分之高，擺設亦甚有聖誕氣氛，內廳則用上金屬光澤瓷磚，飯廳則有一張8至10人長枱，枱上擺滿裝飾及名貴餐具。

不少網民留言大讚偉仔的屋企很豪華，但有網民指其家居裝飾，與一向性格平實的他大相逕庭，原以為以偶像的性格應該很難容忍如此「花俏」的裝修，但相信屋企一切都由其愛妻發辦，而偉仔絕對是「對方喜歡便好」，大讚他是「寵妻狂魔」。

另外，偉仔多年沒有拍攝電視劇，原本今年計劃接拍，並已準備到加拿大開工，可惜因種種原因需延後，有指要待2024年才有望開拍，故偉仔現正休息中。不過，一向甚受片商歡迎的他，當然有不少工作斟洽，早前他於韓國跟導演好友陳可辛相聚，對方將大展拳腳拍串流平台劇集，當時亦有斟偉仔，希望他能參與其中，記者就此事致電偉仔經理人，她承認此事，不過直言暫時「十畫未有一撇」，未有實則內容。